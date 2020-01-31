СТБ і UA: Перший вже оприлюднили повний список учасників Національного відбору на «Євробачення-2020», який пройде 8, 15 і 22 лютого в Києві. Тому починаємо знайомити тебе з 16-ою претендентів на участь у пісенному конкурсі. Виявилося, що свої сили на відборі на «Євробачення» ще раз хоче випробувати співак KHAYAT. Минулого року він вже брав участь у Нацвідборі, але не пройшов у фінал. Цього ж року KHAYAT представить нову пісню, з якою, сподівається, поїде представляти Україну на «Євробаченні-2020». Лови 10 найцікавіших фактів про KHAYAT та чекай на його конкурсний трек, який вийде вже зовсім скоро.



1.KHAYAT – це не псевдонім, а реальне прізвище виконавця і перекладається з арабської як «життя». Поза сценою хлопець – Андрій Хайат.

2.Учасник нацвідбору на «Євробачення-2019» родом зі Знам’янки. Йому 22 роки. Андрій закінчив музичну школу, вміє грати на акордеоні. Проте за освітою не музикант. Він закінчив Київський педуніверситет ім. М. Драгоманова, де вивчав англійську та арабську мови.



3.Батьки співака не підтримували його захоплення музикою, бо не вважали її професією. Проте Андрій продовжує йти до своєї мрії. Спочатку він виступав на міських заходах, а зараз готується вже до «Євробачення».

4.Сестра Андрія Далія – найпалкіший його фанат. Вона уважно слухає треки й коментує, зачепила її пісня чи ні.

5.Першу пісню Андрій написав у 15 років, але довго нікому її не показував. А коли наважився і виклав в Інтернет, то одразу отримав пропозицію про співробітництво від режисерки Севін Дієвої. Так з’явився кліп на пісню «DEVOCHKA».

6.Кожна пісня KHAYAT розповідає про його особистий досвід. Так шанувальники його творчості можуть дізнатися про переживання співака, який не любить розповідати про особисте життя.

7.Пісня для Нацвідбору-2020 все ж таки відрізнятиметься від тієї, що була минулого року. Проте, тут буде і електроніка, і українська етника, і трішечки Сходу. Для виконавця важливо нести українську ідентифікацію у пісні. Він сподівається, що трек отримає підтримку як глядачів, так і суддів.

8.Андрій не забобонний. Він не вірить у щасливі числа. І вважає, що перемогу у півфіналі може принести тільки гарний саунд та вокал.

9.KHAYAT надихається українськими мотивами. Й обожнює міксувати старовинні народні пісні з сучасними ритмами.

10.KHAYAT не ставиться до «Євробачення» як до конкурсу. Для нього участь у нацвідборі це, насамперед, можливість продемонструвати Україні свою музику.

Фото – @ado.khayat

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