Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБіллі Айлиш виклала тізер нової пісні: Чекаємо на прем’єру!

Біллі Айлиш виклала тізер нової пісні: Чекаємо на прем’єру!

18-річна виконавиця, яка забрала чотири статуетки Греммі на початку 2020 року, на своїй сторінці в Instagram невеликий шматочок нового треку. Фанати заінтриговані!

Це не просто нова пісня, це саундтрек до фільму «007: Не час помирати». І до речі, написала новий трек Біллі Айлиш разом зі своїм братом Фінеассом О’Коннелл.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Фільм «007: Не час помирати» – це 25а картина з серії про Джеймса Бонда. Головна роль знову дісталася Деніелу Крейгу, а прем’єра в Україні запланована на квітень 2020.

Прем’єра ж пісні Біллі Айлиш, назва якої до сих пір – таємниця, запланована на вечір 13 лютого. Що ж, чекаємо з нетерпінням!

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