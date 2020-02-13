Зірка «Гри престолів» Софі Тернер та музикант Джо Джонас очікують на поповнення у родині. Принаймні, так пише видання Just Jared з посиланням на інсайдерів з близького оточення пари.

У ЗМІ поширилися чутки, що 23-річна акторка вагітна першою дитиною. Але офіційного підтвердження від пари не було.

– Вони поки не хочуть про це оголошувати публічно, але всі рідні та друзі вже в курсі і дуже раді за них. Поки Софі намагається приховувати вагітність вільним одягом під час їхніх з Джо виходів у світ, – повідомив інсайдер.

З огляду на таємне весілля Софі Тернер та Джо Джонаса у Лас-Вегасі, цілком імовірно, що пара могла приховати і першу вагітність. Скоріше всього, точно ми про все дізнаємося лише зі свіжих фото акторки або вже після пологів. Як би там не було, а ми бажаємо щастя сімейній парі!

Фото: Getty Images

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