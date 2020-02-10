Один з найвідоміших репером сучасності виконав хіт «Lose Yourself» на 92-й церемонії нагородження премії «Оскар».

Поява Емінема стало сюрпризом для всіх гостей церемонії та глядачів, і судячи з реакції в мережі, сюрприз вдався на всі 100%!

А якщо ви пропустили виступ репера в прямому ефірі, радимо прямо зараз виправити це!

Нагадаємо, що саме пісня «Lose Yourself», що стала саудтреком до «Восьмої милі», в 2003 році забрала Оскар.

Також на сцені «Оскар-2020» виступили хайпова Біллі Айліш, яка, на подив публіки, виконала не один зі своїх треків, а переспівала вічну «Yesterday» The Beatles. Також номерами, що сколихнули залу, стали виступи Елтона Джона, який виконав пісню «Love Me Again» з фільму «Рокетмен» і Синтії Еріво, яка виконала трек «Stand Up» з фільму «Гаррієт».

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