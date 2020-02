Оскар – 2020 вже у руках переможців! В ніч з 9 на 10 лютого відбулася 92 церемонія Американської кіноакадемії, яка відзначила найкращі роботи минулого року.

Тріумфатором події став Бред Пітт. Нарешті, він отримав свою першу статуетку! Читайте далі, кого і за що обрано кращим у галузі кіномистецтва.

Список переможців премії Оскар 2020

Найкращий фільм, Найкращий іноземний фільм та Найкращий оригінальний сценарій — «Паразити».

Найкраща акторка — Рене Зеллвегер («Джуді»).

Найкращий актор — Гоакін Фенікс («Джокер»).

Найкраща чоловіча роль другого плану — Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»).

Найкраща жіноча роль другого плану — Лора Дерн («Історія шлюбу»).

Найкращий режисер — По Джун-Го («Паразити»).

Найкращий адаптований сценарій — «Кролик Джоджо».

Найкращі костюми — «Маленькі жінки».

Найкраща робота оператора, Найкращий монтаж звуку та Найкращі візуальні ефекти — «1917».

Найкращий саундтрек — Гільдур Гуднадоттір («Джокер»).

Найкраща пісня — Елтон Джон (I’m Gonna Love me Again / «Рокетмен»).

Найкращий анімаційний фільм — «Історія іграшок – 4».

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — Hair Love.

Найкращий документальний повнометражний фільм — «Американська фабрика».

Вітаємо переможців!

Фото – @theacademy