Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЧервона доріжка премії BAFTA 2020! В яких костюмах прийшли зірки (ФОТО)

Червона доріжка премії BAFTA 2020! В яких костюмах прийшли зірки (ФОТО)

2 лютого в Лондоні Британська академія кіно-і телемистецтва (British Academy of Film and Television Art) роздала премії BAFTA 2020. І коли пристрасті з переможцями нарешті вляглися, настав час роздивитися меганаряди селебрітіс. Про те, що дружина принца Вільяма Кейт Мідлтон прийшла на церемонію у сукні, яку вже вдягала у 2012 році, ти вже, мабуть, чула. А от хто ще вразив своїми надзвичайними образами, дивися у нашій підбірці.

 

Принц Вільям та Кейт Мідлтон

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