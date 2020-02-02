BAFTA 2020: список переможців британської кінопремії
BAFTA 2020 відбулася! 2 лютого в Лондоні в Альберт-холі пройшла 73-тя церемонія нагородження кращих з кращих в області кіно за версією Британської академії кіно-і телемистецтва (British Academy of Film and Television Art). Цей захід настільки авторитетний, що червону доріжку BAFTA 2020 відвідали навіть члени королівської родини – Кейт Міддлтон і принц Вільям.
A warm welcome to Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge, who have arrived on the red carpet for the #EEBAFTAs @KensingtonRoyal pic.twitter.com/BEPSB4i4Pm
— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020
Голлівудські зірки виблискували на червоній доріжці в кращих нарядах, але основна напруга була на сцені. Хто ж отримав нагороду? Читайте далі в матеріалі.
Список переможців BAFTA 2020
«Кращий фільм» та «Кращий британський фільм» – «1917».
«Найкращий актор» – Хоакін Фенікс («Джокер»).
It's a walking Joaquin Phoenix, star of @jokermovie and Leading Actor nominee 😎 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/oKbhwy1AKr
— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020
«Найкраща актриса» – Рене Зеллвегер («Джуді»).
«Кращий актор другого плану» – Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»).
«Краща актриса другого плану» – Лора Дерн («Шлюбна історія»).
«Зірка, що сходить» за результатами народного голосування – Майкл Ворд.
«Краща анімація» – «Клаус».
«Кращий дизайн костюмів» – «Маленькі жінки».
«Кращий оригінальний сценарій» та «Кращий фільм не англійською мовою» – «Паразити».
«Кращий адаптовий сценарій» – «Кролик Джоджо».
«Кращий документальний фільм» – «Для Сами».
«Кращий музичний супровід» – «Джокер», Хільдур Гуднадоуттір.
«Краща операторська робота» – «1971», Роджер Дікінс.
«Кращі візуальні ефекти»- «1971», Роджер Дікінс.
Фото – @bafta.
Вітаємо всіх переможців! А особливо творців фільму «1971», що отримав аж 7 (!) нагород. З повним списком тих, хто отримав статуетку BAFTA 2020 можна ознайомитися тут.
Більше новин: