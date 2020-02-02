BAFTA 2020 відбулася! 2 лютого в Лондоні в Альберт-холі пройшла 73-тя церемонія нагородження кращих з кращих в області кіно за версією Британської академії кіно-і телемистецтва (British Academy of Film and Television Art). Цей захід настільки авторитетний, що червону доріжку BAFTA 2020 відвідали навіть члени королівської родини – Кейт Міддлтон і принц Вільям.

A warm welcome to Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge, who have arrived on the red carpet for the #EEBAFTAs @KensingtonRoyal pic.twitter.com/BEPSB4i4Pm — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Голлівудські зірки виблискували на червоній доріжці в кращих нарядах, але основна напруга була на сцені. Хто ж отримав нагороду? Читайте далі в матеріалі.

Список переможців BAFTA 2020

«Кращий фільм» та «Кращий британський фільм» – «1917».

«Найкращий актор» – Хоакін Фенікс («Джокер»).

«Найкраща актриса» – Рене Зеллвегер («Джуді»).

«Кращий актор другого плану» – Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram bafta 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Краща актриса другого плану» – Лора Дерн («Шлюбна історія»).

«Зірка, що сходить» за результатами народного голосування – Майкл Ворд.

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«Краща анімація» – «Клаус».

«Кращий дизайн костюмів» – «Маленькі жінки».

«Кращий оригінальний сценарій» та «Кращий фільм не англійською мовою» – «Паразити».

«Кращий адаптовий сценарій» – «Кролик Джоджо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram versace 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Кращий документальний фільм» – «Для Сами».

«Кращий музичний супровід» – «Джокер», Хільдур Гуднадоуттір.

«Краща операторська робота» – «1971», Роджер Дікінс.

«Кращі візуальні ефекти»- «1971», Роджер Дікінс.

Фото – @bafta.

Вітаємо всіх переможців! А особливо творців фільму «1971», що отримав аж 7 (!) нагород. З повним списком тих, хто отримав статуетку BAFTA 2020 можна ознайомитися тут.

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