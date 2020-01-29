Оскар 2020: хто гідний нагороди? (ГОЛОСУВАННЯ)

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням “Нового каналу”, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів.
*Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
До церемонії вручення головної кінопремії «Оскар-2020» залишається все менше часу. 9 лютого Американська академія кіномистецтва вручить статуетки переможцям у 84 категоріях. Претенденти на перемогу вже відомі. Тому можна спробувати вгадати, хто ж отримає Оскар. А як ти думаєш, хто ж заслуговує отримати Оскар цього року?