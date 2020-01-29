Оскар 2020: хто гідний нагороди? (ГОЛОСУВАННЯ)

До церемонії вручення головної кінопремії «Оскар-2020» залишається все менше часу. 9 лютого Американська академія кіномистецтва вручить статуетки переможцям у 84 категоріях. Претенденти на перемогу вже відомі. Тому можна спробувати вгадати, хто ж отримає Оскар. А як ти думаєш, хто ж заслуговує отримати Оскар цього року?

Оскар за кращу чоловічу роль



Оскар за кращу жіночу роль



Оскар за кращу чоловічу роль другого плану



Оскар за кращу жіночу роль другого плану



Фото: Getty Images

Читай також:

Голлівудська пара акторів перетворила свої «Оскари» на нічні лампи

Вони розірвали сцену: виступ Queen та дует Леді Гаги з Бредлі Купером на «Оскар-2019» (відео)