Здійснилося! СТБ і UA: Перший оголосили всіх учасників Національного відбору на «Євробачення-2020», який пройде 8, 15 і 22 лютого в Києві

Про наміри деяких артистів брати участь в Нацвідборі, таких як, наприклад, Jerry Heil і Еліна Іващенко, відомо давно. Ці виконавиці неодноразово згадували, що планують спробувати свої сили на пісенному конкурсі. Jerry Heil взагалі радилася з передплатниками в Instagram, чи варто подавати заявку!

Але от інші 14 учасників довгий час залишалися «темними конячками». Але карти розкриті, і вже готовий повний список з 16 учасників Національного відбору на «Євробачення-2020».

Участники Нацвідбору на Євробачення 2020

Jerry Heil

Прорив року. Одна з найпопулярніших виконавиць 2019. Її хіт «# ОХРАНА_ОТМЄНА» набрав 14 млн. переглядів на YouTube і утримує лідерські позиції в iTunes.

Еліна Іващенко

Переможниця двох популярних вокальних шоу України ( «Х-фактор» і «Голос. Діти»), радіоведуча, викладач вокалу і володарка Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри-2018».

Assol

Так, це та вже доросла Ассоль, яка дитиною співала про «Червоні вітрила». Вона продовжує займатися вокалом і тепер готова підкорити Європу.

Cloudness

Пам’ятаєте хіт «Між світами», який став саунд-треком до серіалу «Школа»? Це робота бойз-бенду CLOUDLESS. Подивимося, що вони підготують для Нацвідбору.

Fo Sho

Афро-український хіп-хоп проект сестер Бетті, Міріям і Сіони Ендале. Їх музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

GIO

Музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник популярних вокальних шоу «Х-фактор» і «Голос Країни», також виступав з оркестром «Lords of The Sound».

Katya Chilly

Володарка неймовірного голосу. Музикант і композитор. Хедлайнер музичних фестивалів. За її плечима – 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 в Україні.

KRUTЬ

Співачка і бандуристка Марина Круть працює в унікальному стилі. Вона об’єднала електронний саунд, народний інструмент і свій самобутній голос.

[О]

Українська інді-поп група, володарі премії «Хіт року» за версією KissFM, приз в номінації «Свіжа кров» Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники більше 20-ти музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі », Atlas Weekend, Waves Vienna і ін.

Go-A

Група, що складається з учасників найвідоміших музичних фестивалів ( «Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» і ін). Вони поєднали український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв.

Garna

Сольний проект української співачки Альони Левашової в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Олена – вокалістка симфонічного кросовер оркестру Prime Orchestra і кавер проекту Manera.

Олександр Порядинский

Співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHI

Музиканти з Тернополя, яких слухає весь світ. Їхній хіт «Believe» за лічені дні увійшов в топ-10 в чартах Google Play в Україні.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Колаборація української електронної групи MOONZOO, що працює в стилі Sad Dance, і американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO в кінці 2018 року був названий українськими музичними ЗМІ одним з кращих релізів року.

David Axelrod

Український співак, музикант і композитор. Учасник міжнародних вокальних конкурсів. Раніше відомий як Володимир Ткаченко.

KHAYAT

Український артист і автор пісень, працює в жанрі фольктроніка. Один з найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL ‘, який став синтезом електронної музики, етнічних мелодій і східних мотивів.

Нагадаємо, що зовсім скоро відбудеться жеребкування учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020», і буде відомо, хто виступить в першому півфіналі 8 лютого, а хто – в другому 15 лютого. Квитки на Нацвідбір на «Євробачення-2020», ведучим якого за традицією буде Сергій Притула, вже в продажу.

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