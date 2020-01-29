Assol – молодая украинская певица, которая стала популярной еще в раннем детстве. Певческую карьеру девушка начала в пять лет и достигла к тому времени больших успехов в украинском шоу-бизнесе. В прошлом году она громко вернулась на музыкальную сцену после двухлетнего перерыва из-за обучения в Лондоне. А в этом году певица примет участие в Национальном отборе на «Евровидение-2020».

– Сначала родилась песня, и только потом появилось решение показать ее на Национальном отборе, – рассказала Assol Новому каналу. – Я хочу, чтобы эту песню услышал много людей, и чтобы она повлияла на их стиль жизни. Я очень много работаю над собой, над постановкой, своим исполнением и номером. А если прилагать много усилий и сильно верить, то есть все шансы достичь цели.

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Хочешь узнать больше про Assol? Читай интересные факты об участнице Национального отбора на «Евровидение-2020»!

10 фактов об Assol

1. Assol начала заниматься вокалом в возрасте трех лет, а на большую сцену вышла в пять.

2. В возрасте 7 лет впервые собрала Дворец «Украина» со своей сольной программой «Звезда Ассоль».

3. Певица принимала участие в шестом сезоне шоу «Голос страны», где сначала была в команде Потапа, потом – Ивана Дорна. В проекте дошла до полуфинала.

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4. Assol получала высшее образование в Лондоне: в 2019 году она с отличием закончила магистратуру Coventry University по специальности «Международный гостиничный менеджмент и туризм».

5. Катя выпустила анимационный клип на песню Shame Man инкогнито (под псевдонимом katya) 25 июня 2019. Это было до того, как 30 октября она заявила о своем возвращении, поэтому зрители не знали, кто исполнитель трека. Несмотря на это, видео набрало почти 150 000 просмотров.

6. В конце октября 2019, после двухлетнего перерыва из-за обучения, артистка громко вернулась на музыкальную сцену, выступив в финале проекта «Танцы со звездами», и перезапустила свое творчество – стала Assol.

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7. Первый сингл Assol в новом амплуа вышел сразу с визуализацией. В трогательной балладе «Тобі» Assol делится самым сокровенным – своей историей любви, которая окрыляет и вдохновляет певицу. В романтическом клипе на песню katya показала неопубликованные ранее кадры со своей свадьбы и фрагменты личных архивных видео с ее мужем Артемом Тараненко, сделанные в Лондоне.

8. Певица участвует в Национальном отборе на «Евровидение-2020», чтобы показать свою песню широкой аудитории и донести важный месседж. Ее песня не просто о глобальных проблемах – она ​​о каждом из нас: нужно начать с себя, чтобы помочь другим.

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9. Assol считает, что Нацотбор – это не о конкуренции. Она говорит, что главная цель отбора – найти достойного представителя страны на международной арене. И победит здесь только действительно сильная песня, которую оценят члены жюри, и которая вызовет мурашки у зрителей.

10. Песня Save It, которую певица готовит для Нацотбора на «Евровидение-2020» – о том, как важно беречь планету, где мы живем, охранять природу. Assol уверена, что начать действовать стоит с самого себя, и каждый из нас может внести свой вклад: задуматься над сознательным потреблением, повторным использованием, правильной сортировкой отходов. Кате очень хочется, чтобы украинцы обратили внимание на свою страну.