Номерок треба? Джаред Лето розсекретив свій мобільний номер
Тепер ти можеш написати смс або подзвонити співаку
Американський актор та соліст гурту Thirty Second To Mars Джаред Лето злив свій особистий номер телефону!!! Про це стало відомо з Instagram артиста, у якому він опублікував коротке відеозвернення до своїх підписників з номер свого мобільного та призивом спілкуватися.
«Привіт, друзі, це я, Джаред Лето, ваш старий друг. Я сумую за вами. Ми знаємо одне одного вже давно і я подумав, що мені варто залишити вам свій номер телефону. Ми давно не бачилися, і я буду радий отримати повідомлення від вас. Напишіть мені, якщо ви скучили, розкажіть, що у вас відбувається. Мій номер номер 213.335.2223, ви бачите його на екрані. Люблю вас, бережіть себе, поки», – сказав у відео Джаред Лето.
Також музикант залишив свій номер телефону і в підписі до самого відео з проханням написати йому.
Звичайно, більшість підписників зірки подумали, що це жарт. Але були і такі, які реально наважилися написати і зателефонувати Джареду Лето. Адже у коментарях почали з’являтися повідомлення про те, що хтось вже встиг поговорити зі своїм улюбленцем! Ти як хочеш, а ми пішли говорити з Джаредом….
Фото: Getty Images
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