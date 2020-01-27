Тепер ти можеш написати смс або подзвонити співаку

Американський актор та соліст гурту Thirty Second To Mars Джаред Лето злив свій особистий номер телефону!!! Про це стало відомо з Instagram артиста, у якому він опублікував коротке відеозвернення до своїх підписників з номер свого мобільного та призивом спілкуватися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jaredleto 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Привіт, друзі, це я, Джаред Лето, ваш старий друг. Я сумую за вами. Ми знаємо одне одного вже давно і я подумав, що мені варто залишити вам свій номер телефону. Ми давно не бачилися, і я буду радий отримати повідомлення від вас. Напишіть мені, якщо ви скучили, розкажіть, що у вас відбувається. Мій номер номер 213.335.2223, ви бачите його на екрані. Люблю вас, бережіть себе, поки», – сказав у відео Джаред Лето.

Також музикант залишив свій номер телефону і в підписі до самого відео з проханням написати йому.

Звичайно, більшість підписників зірки подумали, що це жарт. Але були і такі, які реально наважилися написати і зателефонувати Джареду Лето. Адже у коментарях почали з’являтися повідомлення про те, що хтось вже встиг поговорити зі своїм улюбленцем! Ти як хочеш, а ми пішли говорити з Джаредом….

Фото: Getty Images

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