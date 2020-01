26 січня у Лос-Анджелесі відгриміла 62-я церемонія вручення премії «Греммі». Захід пройшов у стінах спортивного комплексу «Стейплс-центр», і зібрав під одним дахом найкращих представників світової музичної індустрії.

За заповітні статуетки змагалися Лана Дель Рей, Тейлор Свіфт, Леді Гага, Beyoncе, Біллі Айліш, Аріана Гранде… І це далеко не весь список номінантів на премію «Греммі-2020»! До речі, українцям цього року було вдвічі приємніше дивитися трансляцію церемонії. А все тому, що до списку переможців музичної премії «Греммі-2020» потрапила наша співвітчизниця – піаністка Надія Шпаченко. Пишаємося! А якщо тобі цікаво, як українці вдалося вибороти таку престижну нагороду, читай, як вибирають переможця на премії «Греммі» і як відбувається голосування. Ти будеш здивована!

Крім цього, ми вже публікували добірку найкращих нарядів зірок з червоної доріжки премії «Греммі-2020». Тепер ми пропонуємо оцінити виступи артистів-номінантів під час церемонії! Так-так, вони не тільки отримували нагороди та підтримували колег «по цеху», але й запалювали на сцені «Греммі-2020». І це було дуже видовищно!

«Грэмми-2020»: Billie Eilish – When The Party’s Over

«Грэмми-2020»: Lizzo – Cuz I Love You & Truth Hurts

«Грэмми-2020»: Ariana Grande – Imagine, My Favorite Things/7 Rings, Thank U, Next

«Грэмми-2020»: Demi Lovato – Anyone

«Грэмми-2020»: Tyler, The Creator & Charlie Wilson & Boyz II Men

«Грэмми-2020»: Camila Cabello, Ben Platt, Cyndi Lauper, Gary Clark Jr & Common- Fame Cover

«Грэмми-2020»: Jonas Brothers – Five More Minutes & What A Man Gotta Do

«Грэмми-2020»: H.E.R. – Sometimes

«Грэмми-2020»: Alicia Keys – Someone You Loved