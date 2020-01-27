У лютому в кінотеатрах нам покажуть: біографічну драму про улюбленого ведучого усіх американських дітей, бойовик про дівчину Джокера, драму про харасмент, трилер, у якому всі мрії збуваються, та пригоди Соніка.

«Чудовий день у нашому районі»

Люди, які надихають, – нова тема випуску журналу Esquire. Цинічному журналісту потрібно написати про улюбленця публіки, легендарного телеведучого Фреда Роджерса. У житті він виявляється ще кращим, ніж на екрані. Крізь камеру телеведучий намагається зазирнути в серце кожній дитині. А люди в чергу стають, щоб поділитися своїми проблемами. Філософія Фреда Роджерса: людям треба розповідати про те, що кожен з них неоцінений. У кіно з 6 лютого.



«Хижі пташки»

Харлі Квін порвала з Джокером. Вона зібрала у Готемі команду дівчат, які вже довгий час прагнули емансипації. Разом вони будуть боротися зі злочинцем Чорна Маска. Харлі хоче, щоб боялися її, а не Джокера чи когось ще. Готуйтеся, леді! У кіно з 6 лютого.



«Сенсація»

У 2016 році працівниці телеканалу звинуватили свого керівника Роджера Ейлс у домаганнях. Ведуча Гретхен Карлсон подала позов проти Ейлс. Цим самим вона змусила піти його у відставку. Її звинувачення підтримали та підтвердили журналістка Мегін Келлі та помічниця продюсера. Те, що почалося з шепоту, стало сенсацією. Чи витримає світ телебачення правду, дізнаєтеся з 13 лютого.



«Острів фантазій»

Уяви, що існує ліфт, який може доставити тебе на Острів фантазій. Там ти маєш шанс здійснити одну найзаповітнішу мрію. Влаштуй круту вечірку, помститися шкільному ворогові чи поверни до життя близьку людину. Тут можливо все, незважаючи ні на що. Острів дає все, що попросиш. Але будуть наслідки. Твоє життя зміниться. Сподіваюся, ти готовий! У кіно з 13 лютого.



«Їжак Сонік»

Людиноподібний їжак Сонік має суперздатність – він дуже швидко бігає. Щоб урятувати свою планету, він прибув на Землю. Разом з другом-поліцейським Сонік боротиметься з божевільним професором Еггманом. Хто кого, дивися з 13 лютого.



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