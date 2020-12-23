Як це було: Відбулася прем’єра феєричного льодового шоу «Чаросвіт»

19 грудня в зимовому містечку Osocor Winter Village гучно представили прем’єру циркового льодового шоу «ЧАРОСВІТ». Приголомшливі піруети, яскраві костюми, кращі спортсмени й фігуристи світу та чаклунська атмосфера Хогсміда — усе це мали змогу побачити й відчути глядачі казкового дійства.

Знаменитий на весь світ проєкт, що гармонійно поєднав у собі фігурне катання й цирк, створив Юрій Савельєв. Для цього він зібрав команду виключно суперпрофі: найкращих артистів, спортсменів та фігуристів. Saveliev Grand вдалося без перебільшення закохати в себе весь світ. Вони зривали аплодисменти в США, Китаї, Японії, Ізраїлі, Сербії, Хорватії, Естонії, Індонезії, Чилі, Чорногорії, Латвії, Литві та інших країнах. І не планують зупинятися.

19 грудня в сповненому магії Osocor Winter Village справді творилися дива. Причому як на льоду, так і в самому містечку серед відвідувачів. Зафільмувати себе на фоні магічних декорацій та ілюмінації, отримати насолоду від споглядання шоу й зустріти, прогулюючись, зірок і відомих блогерів — чи це не маленьке диво?

Циркова вистава на льоду відбуватиметься 25, 26, 27, 28, 29 та 30 грудня і 1, 2, 3 та 7 січня о 17:00.

Наразі основна програма містечка проходить з 11:00 до 17:00. А з 17:00 до 22:00, коли зайде сонце, на гостей чекатимуть найатмосферніші катання на ковзанах в оточенні сяючих святкових інсталяцій.

Фото: Нікіта Кабанов

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