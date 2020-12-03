ТОП-8 ідей, як провести грудень Києві: Святковий настрій detected!

Це тільки здається, що грудень обмежується домашніми посиденьками із запашною кавою та серіалами на Netflix. Насправді ідей, як провести перший місяць зими в Києві, безліч. Ми нарахували 10 та ділимося ними в цій статті.

У гості до чаклунів та магів

Із 5 грудня в Києві стане на одну чудову зимову локацію більше. Колишня літня резиденція відпочинку Osocor у морозну пору перетвориться на магічне містечко Osocor Winter Village, де заправлятимуть чаклуни із Хогсміда. Там вони проводитимуть майстер-класи із заклинань та зілляваріння та занурюватимуть містян у світ чарів.

Також тут розташується велика ковзанка площею 800 квадратних метрів, гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками й бари з вершковим пивом та глінтвейном.

Організатори обіцяють, що з 11.00 до 17.00 тут відбуватимуться основні активності для родинного відпочинку. А вже з 17.00 до 22.00 варто чекати вечірок під сети діджеїв.

Де: вул. Виноградна, Osocor Winter Village

Незабутньо провести старий рік

Кожен із передноворічних вечорів у Caribbean Club Concert Hall обіцяє бути особливим. Дивіться самі: 10 грудня — «Фортепіанна вечірка» від Павла Ігнатьєва, 14 грудня — танцювальна программа The Greatest Christmas Pop Hits, 15 грудня — зимова джазова подія «Джаз для Дорослих» з Олексієм Коганом, 21 грудня — Merry Swinging Christmas від Aniko Dolidze Big Band, 22 грудня — ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show.

Відвідати кожен із заходів зможуть лише 100 осіб. Тож гостям не варто перейматися за безпечність та камерність івентів.

Де: Caribbean Club Concert Hall

Помилуватися головною ялинкою країни

Красуню-ялинку вже споруджують на Софійській площі. Цьогоріч вона буде заввишки 31 метр, зі штучної хвої та куполом із гірлянд, який виглядатиме, мов зоряне небо. Новорічних іграшок на святковій ялинці-2021 сяятиме понад півтори тисячі. Усі вони зображатимуть мешканців казкового лісу.

За традицією, запалять головну ялинку країни 19 грудня о 19.00.

Де: Софійська площа

Піти на концерт-презентацію «Хамерман Знищує Віруси»

Гурт, чию творчість називають водночас музикою, концептуальним артом і театром, — «Хамерман Знищує Віруси» презентує свою нову платівку «КРЯ» 16 грудня.

Чого чекати від свіжого матеріалу, невідомо. Адже артисти можуть співати пісні й під хор, і під важкі гітари, і під струнний квартет, і навіть під «мінусовку».

Де: Docker pub

Побачити кiноперформанс «Земля/ДахаБраха»

11 грудня ми радимо доторкнутися до прекрасного та побачити й почути геніальний витвір світового кіномистецтва — стрічку «Земля» Олександра Довженка в музичному супроводі гурту «ДахаБраха».

Колектив написав саундтрек у 2012 року та вже встиг запрем’єрити його на Одеському МКФ, а потім показати на багатьох міжнародних кінофестивалях та концертних майданчиках. Загалом легендарний кіноперформанс побачили глядачі понад 20 країн. А 11 грудня його почують та побачать кияни та гості столиці.

Де: кінотеатр «Київська Русь»

Потанцювати на шоу ТНМК Jazzy Deluxe

За щедрою порцією хіп-хопу та джазу в грудні варто йти на музичне шоу ТНМК Jazzy Deluxe. Воно відбудеться 13 грудня. На шоу «Танки» зачитають свій реп під неймовірні аранжування українського джазмена, музиканта й композитора Денніса Аду.

Не пропустіть цю ексклюзивну програму, адже невідомо, коли артисти знову покажуть фантастичний мікс хіп-хопу та джазової музики.

Де: Stereo Plaza

Зазирнути на концерт гурту «Жадан і Собаки»

22 грудня дадуть додатковий концерт музиканти бенду «Жадан і Собаки» на чолі з культовим українським літератором і громадським діячем Сергієм Жаданом.

Харківський ска-панк проєкт традиційно розриватиме столичний Docker Pub. Але цього разу дасть особливий ексклюзивний концерт «на замовлення», на якому виконуватиме пісні, що найбільше хочуть почути прихильники. Для цього група опублікувала пост у фейсбуці, закликавши фанатів лишати свої побажання в коментарях.

Подарувати собі новорічний настрій, відвідавши виставу «Ніч перед Різдвом»

Містика, кохання й неповторна гоголівська атмосфера — вистава про неймовірну ніч на хуторі поблизу Диканьки точно додасть новорічного настрою та позитиву ще на рік уперед.

Улюблені герої (Оксана, Вакула, Солоха, Пацюк, Чорт), автентична музика, багато гумору і знайомі різдвяні пригоди в новому баченні — усе це чекатиме вас 14, 23 та 30 грудня на виставі «Ніч перед Різдвом» від театру «Актор».