Афиша событий: Топовые киевские концерты второй половины декабря

Цього складного й напруженого року ми всі сумували за живими виступами музикантів. Тому грудневі концерти артистів, безперечно, стануть чудовим подарунком під ялинку як собі, так і рідним та близьким.

Концерт ONUKA

12 грудня Ната Жижченко та її музичний проект ONUKA стануть гостями зимового містечка Osocor Winter Village та дадуть концерт просто на льодовій арені. Їхня музика — це майстерне сплетіння електроніки й етно, пісні, що викликають захват не тільки в нас, українців, а й у меломанів усього світу.

Така любов слухачів та винятковий успіх — заслуга творців ONUKA: самої Нати, яка, маленькою отримавши від дідуся сопілку, виросла та стала переосмислювати і прославляти український фольк, та Євгена Філатова, одного з найбільш успішних та талановитих саунд-продюсерів України, який потурбувався про сучасний звук проєкту.

Merry Swinging Christmas

За 10 днів до Нового року чарівна Аніко Долідзе у супроводі джазового оркестру подарує гостям святковий вечір під назвою Merry Swinging Christmas. Знайомі всім з дитинства композиції Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Let it snow, I’l be home for Christmas та інші прозвучать в цей вечір в класичних свінгових аранжуваннях й по-особливому тепло.

Музична моновистава «Feelings» від Надії Мейхер

23 грудня українська співачка та поетеса Надія Мейхер подарує фанатам не просто концерт, а чуттєву й естетську моновиставу.

На ній артистка запропонує потонути в прекрасній світовій музиці та почути й відчути авторські вірші зірки. «New York, New York», «Besame mucho», «Сiла птаха», «Feelings» та ще багато знайомих із першої секунди хітів звучатимуть 23 грудня.

Концерт гурту «Брати Гадюкіни»

Потрапитина концерт легендарних «Братів Гадюкіних» — що може бути прекраснішим у переддень Нового року? Адже це гурт, чиї стьобні пісні із неповторним галицьким колоритом сформували українську музику та стали безперечними хітами. Так-так, це ті самі «Файне місто Тернопіль», «Звьоздочка моя», «Карпати», «Наркомани на городі» та багато інших, і ви обов’язково почуєте їх 30 грудня.

Святковий концерт Олі Полякової

Зірковою гостею й хедлайнером новорічного свята в резиденції відпочинку Osocor Residence стане сама Оля Полякова. Епатажна та щира, яскрава і вражаюча — голосиста українська співачка, яку вже називають іконою поп-музики, заспіває свої хіти 31 грудня.

А це означає: окрім новорічної атмосфери, фуд-кортів, барів та насиченої розважальної програми, вас чекатиме її неймовірне шоу із яскравими номерами та масштабними декораціями.

