Гід «Зимовою країною»: Які активності працюватимуть на новорічній локації ВДНГ

У Києві стартує новий зимовий сезон розваг на території ВДНГ

12 грудня тематичний парк зимового відпочинку та святкових подій України вже вшосте розпочне свою роботу. Цього року організатори не просто розширять територію розваг, але й адаптують локацію до нових карантинних реалій. Команда ВДНГ підготувала масштабну розважальну програму на свіжому повітрі: у «Зимовій Країні» збільшать площу ковзанки та тюбінгових гірок, створять окрему зону атракціонів просто неба, а також винесуть за межі павільйонів фудкорт та ярмарок подарунків.

Починаючи з грудня територія Експоцентру знову трансформується у величезний парк зимових розваг із різноманітними активностями для всієї родини. Сьогодні ми розповідаємо про те, чого чекати від нового сезону «Зимової країни» та як зміниться Експоцентр цього року.

Ялинка, ковзанка просто неба, гірки та атракціони

Перше, що щороку захоплює погляд гостей «Зимової країни» — святкова ялинка, встановлена на центральній площі ВДНГ. Саме тут — епіцентр усіх подій. Святкова ілюмінація, аніматори, флешмоби та виступи артистів. Поруч із ялинкою розташується ковзанка просто неба — майже дві тисячі квадратних метрів льоду для віртуозних па та піруетів у самому центрі ВДНГ. Цього року організатори не лише збільшать її площу, а й побудують навколо оглядовий майданчик — зручні трибуни, де можна буде спостерігати за своїми близькими та друзями на ковзанах, або ж відпочити після катання.

Динамічних та активних розваг «Зимовій країні на ВДНГ» не бракує — окрім ковзанки тут облаштують вражаючі тюбінгові гірки та екстремальні атракціони просто неба. Тут можна буде зазирнути у Дзеркальний лабіринт Майя, опинитися в космосі, де гравітація безсильна та спробувати втекти з Алькатрасу — найсуворішої в’язниці у світі. Пережити на власному досвіді всі ці історії пропонує «Зимова країна».

На центральному вході ВДНГ розташується справжній європейський ярмарок — вулична територія, де можна придбати різдвяні подарунки, а також влаштувати гастротур фудкортами із частуваннями на будь-який смак. Кожен будиночок на ярмарці матиме свій унікальний асортимент та вибір сувенірів, тож із пустими руками відвідувачі «Зимової країни» точно не залишаться.

«Різдвяна Фабрика Мрій»

Це казкове місто з реалістичними декораціями, де занурившись у різдвяну пригоду, можна познайомитися з процесом виготовлення скляних ялинкових прикрас. Кожна майстерня казкової фабрики має унікальний дизайн. Тут є і кабінет ельфа-чарівника, і величезні кімнати із неймовірними машинами: приладдя з чарівним вогнем, за допомогою якого виготовлятимуть майбутні ялинкові прикраси, спеціальні ванни для їхнього сріблення та майстерня з розпису та фарбування готових іграшок. Цього року всі відвідувачі «Різдвяної Фабрики Мрій» отримають спеціальний набір для творчості, завдяки якому можна буде самостійно розмалювати власну різдвяну кульку. Тут також проводитимуть тематичні майстер-класи з малювання світлом на величезному екрані — а як це можливо, дізнаєтесь у ельфів на «Різдвяній Фабриці Мрій».

До речі, вперше в історії ВДНГ тут проводитимуть віртуальні екскурсії локацією для всіх охочих. Під час інтерактивного квесту учасники будуть здійснювати віртуальну подорож, у якій головний Ельф стане їхнім провідником крізь усі потаємні майстерні Фабрики.

Резиденція Санти

Традиційно до новорічних свят у 9 павільйоні відкриється тематичне інтерактивне шоу — казка з чарівними героями, яскравими декораціями та захоплюючою програмою.

Цього року улюблена локація багатьох гостей не лише отримала нову назву, але й зміниться зовні й збільшиться у три рази. На площі розміром більш як 1000 м2 на гостей чекає незабутня подорож казковим лісом, в оточенні чарівних істот та героїв. А кульмінацією стане візит до будиночку Санти, де гості зможуть побачити головного героя зими та його веселих помічників-ельфів.

У новому сезоні вхід на локацію не буде обмежуватися сеансами, а проходитиме у порядку живої черги із дотриманням усіх діючих вимог МОЗ на момент проведення події.

Динозаври морських глибин

Динозаври морських глибин — це інтерактивна освітня виставка, яка з перших хвилин зустрічі занурює відвідувачів у неймовірну подорож та перетворює на мандрівників у часі, коли гігантські морські рептилії жили на нашій планеті мільйони років тому. Пориньте в давні глибини та відкрийте для себе загадкову сутність доісторичних істот. На гостей тут чекають десятки реалістичних експонатів, найбільший з яких має довжину 15 метрів і висоту понад 5 метрів. Монстри мають автентичний колір, текстуру, відтворюють природні рухи та звуки, «дихають». Відкрийте для себе, як неймовірно виглядав первісний морський світ. Знайдіть схожість сучасних морських тварин та їх предків. Дізнайтеся, чи всі динозаври жили одночасно. Перевірте відмінності та подібності наземних і морських створінь.

Зимувати на ВДНГ знову повернуться вже добре знайомі відвідувачам локації:

– місце, де можна краще пізнати природу та навколишній світ — тропічна ферма «Планета Метеликів» та контактний зоопарк Animal Park;

– спеціальна серія кінопоказів і квестів від центру сімейного дозвілля «Teleport360»;

– мотузковий парк SkyPark;

– прокат зимового транспорту (зимові велосипеди та санки)

У новому сезоні організатори «Зимової країни на ВДНГ» не проводять масових заходів, а

залишили лише традиційне святкування Нового Року — з живими концертами локальних артистів та вечірнім dj-сетом. А навесні завершить шостий сезон «Зимової країни» улюблене гуляння на Масляну. Команда ВДНГ зазначає, що всі події будуть відбуватися просто неба і з урахуванням усіх рекомендацій ВОЗ та МОЗ, а графік та формат роботи окремих проектів і локацій може змінюватися залежно від актуальних карантинних обмежень.

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