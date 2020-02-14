День усіх закоханих уже зовсім скоро, а в тебе ще нема ні подарунка, ні костюма, та що там костюма… ти навіть не знаєш, куди піти зі своєю другою половинкою? Незважаючи на те, что кохання треба проявляти незалежно від дня на календарі, 14 лютого все одно хочеться якось по-особливому здивувати кохану людину. Ми підготували для тебе перелік найромантичніших, а головне – незвичних подій. Цей день буде незабутнім!

#ПРОЛЮБОВ

Коли: 14 лютого

Де: STEREO PLAZA

Вхід: від 350 грн

«Друга Ріка», «Скрябін» і LETAY зустрінуться на одній сцені під час святкового концерту до Дня cвятого Валентина в клубі STEREO PLAZA 14 лютого 2020. На великий святковий концерт до Дня всіх закоханих цього року запрошені ті, хто вже знайшов своє кохання, і ті, хто лише мріє його знайти. Учасники дійства – всі романтики і найліричніші артисти країни. І ще один бонус: ви матимете унікальну можливість зізнатися в коханні своїй другої половинці просто зі сцени під час концерту! Не проґав такий шанс сказати головні слова.

Kyivstoner

Коли: 14 лютого

Де: ATLAS

Вхід: від 400 грн

Kyivstoner готовий качати! Він довго планував і, нарешті, організував свій перший сольний концерт. Цей зухвалий хлопець збирає своїх шанувальників у День всіх закоханих, 14 лютого, в клубі Atlas, щоб повеселитися й розслабитися. Це чудова нагода порадувати свою кохану людину і разом провести найромантичніший вечір року. До речі, квитки на концерт і можуть стати тим самим подарунком, над яким ви вже так давно сушите голову!

Вечірка Love is…

Коли: 14 лютого

Де: ATLAS

Вхід до 00:00 вільний, після – від 100 грн

Це буде найромантичніша вечірка року! Якщо ви шанувальники валяння на дивані, і не вирішили кудись поїхати на День всіх закоханих, хапайте кохану людину в оберемок і відривайтеся на найпопулярнішому танцполі Києва – в клубі Atlas! Навіть якщо ви ще не зустріли свою половинку, збирайте друзів і приходьте – можливо, саме в цю ніч доля підготувала вам ту саму важливу зустріч. Адже де ще можна познайомитися з найвеселішими і найдрайвовішими людьми, як не на танцполі? За пультом 14 лютого – KIONIX, APOLIK, ELDAR KITBEATZ, DMITRIY DESIRE, ДЕД, СЛАДКИЕ сланцы та інші круті діджеї. Будемо запалювати!

Valentine’s Day | Party with O.Torvald

Коли: 14 лютого

Де: BeerHouse

Вхід: 300 грн

14 лютого – день пристрасті найчистішого кохання ми проведемо разом із секс-символами української сцени – гуртом O.Torvald і його беззмінним фронтменом Женею Галичем. Ця банда добре знає, як зробити вечір незабутнім, а ще вперше в групі з’явилася дівчина. Тепер за ґрув і ритм барабанів відповідає оторва Hebi. Головне – встигни вихопити квитки собі і всім своїм! Перед початком концерту – запальний dj-set від Valeri Cassi, а після – DJ Полярник (Nik Raida) b2b DJ Savitskaya (Valeri Savitskaya).

Свято кохання в Lavina

Коли: 15 февраля

Де: Lavina mall

Вхід вільний

День святого Валентина в Києві, за традицією, святкуватимуть усі вихідні і не тільки – 14, 15 і 16 лютого. Тож якщо в п’ятницю вам не вдасться нікуди вирватися, будуйте плани на суботу. 15 лютого в Lavina mall будуть танці, улюблені пісні й абсолютна енергетика любові. Адже хедлайнером свята стане неймовірна TAYANNA! Ця українська співачка, учасниця Нацвідборів на «Євробачення», композитор і ведуча вже неодноразово доводила, що «Фантастична жінка» – це кожна з нас, варто лише повірити в себе! І свято кохання – ідеальний привід, щоб ще раз нагадати собі про це, правда?

Великий концерт Alyosha & Vlad Darwin – «Золота середина»

Де: Жовтневий палац

Коли: 16 лютого

Вхід: 150-1250 грн

16 лютого відбудеться один з найромантичніших концертів зими – шоу Alyosha & Vlad Darwin – «Золота середина». На концерті прозвучать прем’єри з нового дуетного альбому, сольні пісні та улюблені хіти «Ти найкраща», «Більше ніж любов», «Пірнай» та ін. Авангардні хореографічні постановки, вишукане світлове шоу і, звичайно ж, чуттєва музика двох голосів Alyosha & Vlad Darwin подарують глядачам незабутню романтичну атмосферу на завершення уїк-енду, присвяченого Дню закоханих!

Гурт NAVIBAND

Де: клуб Mezzanine

Коли: 14 лютого

Вхід: 300 грн

Білоруський гурт NAVIBAND, який під час участі у «Євробаченні» завоював любов та підтримку публіки по всьому світу, повертаються в Україну з концертом. 14 лютого, у столичному клубі Mezzanine, щирі та яскраві NAVIBAND виступлять із сольним концертом. Наживо пролунають премьері пісень із нового альбому, а також вже улюблені композиції – «Гісторыя майго жыцця», україномовна «Сумне море». Під музику NAVIBAND хочеться закохуватися! Тому не проґавте сольний концерт до Дня всіх закоханих, який відбудеться 14 лютого у клубі Mezzanine.

Вікенд закоханих

Коли: 14-16 лютого

Де: ВДНГ

Вхід вільний

14-16 лютого на ВДНГ буде спекотно від гарячих сердець. Гостей чекають романтичне катання на ковзанці, яка сяє сотнями вогників, гарячий і ароматний глінтвейн, катання на гойдалках і атракціонах і ще багато розваг. Гостей свята також чекає сюрприз: весілля героїв «Зимової країни» – сніговиків Няші і Добряка. Це продовження романтичної історії, яка почалася в Новорічну ніч, коли закоханий Добряк освідчився своїй коханій просто зі сцени ВДНГ! А 14 лютого всі охочі зможуть приєднається до рекорду України – наймасовішого поцілунку. Стати частиною романтичного рекорду може будь-хто, тож не проґавте цю можливість!

Другий етап Нацвідбору на «Євробачення-2020»

Коли: 15 лютого, 19:00

Де: ДК КПІ

Вхід: від 320 грн

І нехай це не тематичний концерт, Нацвідбір на «Євробачення-2020» – це відмінний привід провести вечір з коханою людиною. Музика звучатиме на будь-який смак, а бонусом стане виступ гостей, улюблених The HARDKISS! Це унікальний шанс одним із перших дізнатися, хто з восьми учасників другого півфіналу пройде у фінал і стане на крок ближче до поїздки на конкурс. А, значить, і на крок ближче до перемоги!

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