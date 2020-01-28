ПРОЛЮБОВ: Куди піти 14 лютого в Києві

«Друга Ріка», «Скрябін» і LETAY зустрінуться на одній сцені під час святкового концерту до Дня Святого Валентина в клубі STEREOPLAZA 14 лютого 2020

Великий святковий концерт до Дня всіх закоханих, буде влаштовано для тих, хто вже знайшов своє кохання, і тих, хто ще тільки мріє його знайти. Учасники дійства – всі романтики та найліричніші в Україні гурти.

Друга Ріка здобули славу головних рок-романтиків майже одразу, як увірвались до українського ТБ і радіопростору. Слухаючи їхні «Вже не сам» і «Так мало тут тебе» ми переживали перші закоханості, під «Три хвилини» зустрічались і розлучились назавжди, під «Дотик» мріяли, що головна зустріч все ж таки ще попереду. Сьогодні «Друга Ріка» так само співає ПРОЛЮБОВ. Через «Монстр», «Ангел», «Ти є я», «Париж», «Сьомий день» і навіть меланхолійний «Секрет» вони розкривають це почуття з різних боків. Допомагають зрозуміти і відчути любов у всіх доступних для неї проявах.

Ще два учасники концерта – гурти Скрябін і LETAY.

Скрябін – рок-гурт, любов до якого у різні часи його творчості відчував у своєму серці майже кожен меломан. Вони ПРОЛЮБОВ до музики, до Батьківщини і рідних. Але найголовніше Скрябін – це наша історія ПРОЛЮБОВ до Кузьми. Зараз пісні Андрія Кузьменка у складі Скрябін виконує Yurcash, проте ще й сьогодні вони на концертах Скрябіна звучить так само переконливо, як і за часів Кузьми.

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Ілля Резніков, більш відомий слухачам, як LETAY – той самий хлопець, що підкорив глядачів Нацвідбору «Євробачення-2019» експериментальним театралізованим номером і романтичним пісенним зізнанням «Мила моя». Не перестав LETAY співати ПРОЛЮБОВ і після конкурсу. Його трек «Кохайтесь» став складовою саундтреку до народного кіно блокбастера «Свінгери 2», а lyric video «Лицарю Личить Сталь», поєднало рефлексії кохання переплетені з роздумами про країну.

Тож беріть улюблених людей і приходьте святкувати День Всіх закоханих 14 лютого в в Stereo Plaza.