День святого Валентина наближається. Валентинки, палкі зізнання у почуттях і приємні сюрпризи – все свідчить про те, що «Love is in the air». Куди поїхати на День святого Валентина, та як незабутньо провести вихідні з коханою людиною? Наші купідончики знайшли ТОП-10 варіантів для побачення! Які саме – далі у нашому матеріалі

Романтична вечеря при свічках… Певно, це перше, що спадає на думку. Класичний та безпрограшний варіант. Але не сьогодні!

День святого Валентина випадає на п’ятницю. Це означає, що можна провести триденний вікенд разом із коханою людиною. Наприклад – влаштувати романтичну подорож Україною.

Куди поїхати на День святого Валентина

Цьогорічна зима виявилася малосніжною, але для справжніх любителів зимової казки ми пропонуємо завітати на Закарпаття.

Такий відпочинок підкорить як активних спортсменів, так і поціновувачів зимового затишку. Дух засніжених гір та розкішна закарпатська природа не залишать байдужим жодного!

Закарпаття славиться своїми відомими лижними курортами: Драгобрат, Пилипець, Бескид. Траси різної складності підійдуть і новачкам, і професіоналам. А п’янкого кохання та блиску в очах зможе додати славнозвісне закарпатське вино. Його презентують по всій країні та навіть за кордоном!

Якщо гори не налаштовують вас на романтичний лад, День святого Валентина можна провести у Львові.

Це місто вважають одним із найромантичніших куточків України. Аромат запашної кави та свіжоспечених круасанів розтопить серце навіть Снігової королеви. А скільки ж у Львові архітектурних пам’яток, які тішать око! Оперний театр імені Соломії Крушельницької, Вірменський собор, палац Потоцьких, гора Високий замок. На особливу увагу заслуговує площа Ринок, на якій розташувалася міська Ратуша. З її вежі відкривається панорамний краєвид на місто.

Тріпоче серце від перегляду романтичних світлин на тлі Ейфелевої вежі в Instagram? Якщо поки що не маєте можливості відвідати столицю закоханих, то наступний варіант для тебе!

Чернівці, або Маленький Париж, – столиця Буковинського краю, яка знаходиться поблизу румунського кордону.

Сюди приїжджають подивитися на старовинні споруди, які додають місту особливого шарму. Будівля Ратуші, «п’яна» церква (Миколаївський собор), Кафедральний собор, органна зала. Сподобається туристам і Хотинська фортеця, споруджена у Х столітті. Її околиці нерідко стають панорамою історичних фільмів.

У День святого Валентина 2020 столиця зігріватиме любов’ю не лише закоханих. У Києві пройде чимало концертів та театральних вистав, присвячених 14 лютого!

Куди піти на День святого Валентина: концерти

Цирк дю Солей (Cirque du Soleil)

Де: Палац Спорту

Коли: 13-16 лютого о 19:00. Вартість квитків – від 1040 грн.

Справжній Цирк дю Солей у Києві! Це не просто концерт з акробатичних номерів, це синтез циркового мистецтва та вуличних виступів. Незабутні враження просто гарантовані! Оригінальна музика, візуальні ефекти та феєричне шоу нікого не залишать байдужим! Це подія, яка справді захоплює.

NOTRE DAME DE PARIS LE CONCERT

Де: Палац Україна

Коли: 14-16 лютого о 19:00. Вартість квитків – від 300 грн.

Унікальний перфоманс про знайому до болю, але все ж нову історію безсмертного кохання у стінах легендарного Собору Паризької Богоматері. Великий симфонічний оркестр, хор, рок-бенд надихнуть тебе знову закохатися у цю красу. Приголомшливе дійство, на яке варто сходити.

#ПРОЛЮБОВ

Де: Stereo Plaza

Коли: 14 лютого о 19:00. Вартість квитків – від 350 грн.

«Друга Ріка», «Скрябін» і LETAY зустрінуться на одній сцені для святкування Дня всіх закоханих. Великий концерт буде присвячений тим, хто вже знайшов своє кохання, і тим, хто ще в пошуку. ПРОЛЮБОВ знає кожен, але не кожному пощастило її знайти. ПРОЛЮБОВ 14 лютого писатимуть у соцмережах, кричатимуть на перехрестях, згадуватимуть у листівках і гратимуть з великої сцени.

Куди піти на День святого Валентина: театри

Джульєтта та Ромео

Де: Театр російської драми ім. Лесі Українки

Коли: 14 лютого – 9 квітня о 19:00. Вартість квитків – від 40 грн.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»…Зворушлива історія кохання, яка і через сотню років не втрачає своєї актуальності. На глядачів чекатиме справжня любовна драма, приправлена ненавистю і гіркотою розлуки. Прем’єра іменитого спектаклю відбудеться у День святого Валентина.

Святкова шоу-програма «Музика сердець»

Де: Київський національний академічний театр оперети

Коли: 14 лютого о 19:00. Вартість квитків – від 300 грн.

Це буде справжнє музичне змагання між жінками та чоловіками за звання «Кращих з кращих». Артисти підготували святкову програму для всіх, хто хоче додати вогника у стосунки. Доволі неординарний варіант для побачення!

Валентинів день

Де: Український малий драматичний театр

Коли: 14 лютого – 27 березня

Що може бути підступнішим та складнішим за закохану жінку? Тільки дві жінки, які були закохані в одного чоловіка, і обидві його втратили. Ця талановита вистава – за п’єсою Івана Вирипаєва «Валентинів день». Дуже символічно буде побачити її у День закоханих.

А вишенькою на торті стане наша остання пропозиція щодо святкування Дня святого Валентина. Немає нічого кращого, аніж провести День закоханих в особливому для тебе та твоєї половинки місці! Можливо, це там, де ви познайомилися чи вперше поцілувалися. У цьому місці стріли Амура пронизують коханням ваші серця з іще більшою силою.

Не відкриємо Америку, але такий визначний день варто святкувати так, як бажає твоє серце. Неважливо де, важливо з ким! Навіть якщо в тебе поки що немає другої половинки, ти можеш зустрітися зі своїми друзями чи близькими. Подаруй їм свою любов!

