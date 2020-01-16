Хочешь узнать, как приготовить мясо по-бургундски так, чтобы твои гости не могли от него оторваться? Тогда ты пришла по адресу! Читай рецепт приготовления мяса по-бургундски от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

– АААА! Как же это вкусно и просто! А как звучит – буф бугиньон или мясо по-бургундски, – интригует Юлия, прежде чем раскрыть свои кулинарные секреты. – Да-да, именно это блюдо было одним из героев в фильме «Юлия и Джулия». Идеальное, мягкое, очень насыщенное, с бархатным соусом. Да что говорить, это мясо можно есть губами. А от рецепта я вообще в восторге. Вам нужны только хорошая говядина, овощи, вино и 3 часа, чтобы все это хорошенько протомилось. Не бойтесь – над кастрюлями стоять не надо, оно все самостоятельно готовится. Итак, рецепт в студию!

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Мясо по-бургундски: ингредиенты для приготовления

• 1 кг говядины (лучше брать заднюю часть, грудинку, ошеек или голяшку)

• 180 г бекона

• 2 моркови

• 10 луковок шалота

• 750 мл красного сухого вина

• 500 мл говяжьего бульона (варила на костях)

• 2 ст. л. томатной пасты

• 4 ст. л. муки

• 2 ч л. соли

• 2-3 веточки петрушки

• 2 зубчика чеснока

• 2-3 веточки тимьяна

• 1 лавровый лист

• растительное масло (+ кусочек сливочного)

• перец

Готовим гаспачо быстро и вкусно! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Готовим мясо по-бургундски:

1. Бекон нарезаем кусочками. Разогреваем глубокий сотейник с растительным маслом (2 ст.л.) и кусочком сливочного. Вытапливаем жир из бекона 4-5минут, выкладываем на тарелку.

2. Говядину промываем и высушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем кусочками размером примерно с небольшое яйцо. Вновь разогреваем масло с жиром практически до горения. Поджариваем мясо порциями (все сразу не поместится), пока не подрумянится со всех сторон, и откладываем к бекону.

3. Моем, нарезаем морковку небольшими брусочками, чистим лук. Обжариваем их в кипящем масле с жиром. Выкладываем отдельно на тарелку.

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4. Возвращаем мясо и бекон в сотейник, добавляем соль, перец – перемешиваем. Затем присыпаем мукой (2 ст.л.) и снова перемешиваем.

5. Заливаем красным вином, доливаем говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.

6. Добавляем томатную пасту, чеснок, раздавленный ножом, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, морковку, лук и бекон. Доводим содержимое сотейника до кипения, затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2,5-3 часа. Готово!

Приятного аппетита!

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