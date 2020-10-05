Дивись онлайн Екси 3 сезон 4 випуск на Новому каналі! Дівчата на шикарному лімузині вирушать на побачення... з баранами! Так-так, учасниць привезуть на справжню ферму, де на них чекатимуть колишні. Дівчатам треба подолати чималу відстань по бруду і гною, щоб дістатися до своїх чоловіків. У них є два варіанти – йти або по шинам, або ж босоніж по бруду. Для того, щоб уберегти свої ніжки від козячого гною, дівчатам потрібно буде здогадатися, чи правильно хлопці відповіли на ті чи інші запитання про них. Чи так багато хлопці знають про своїх колишніх? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 4 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 3 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн частина 2