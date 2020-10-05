У проекті Екси 3 сезон 4 випуск хлопці приїдуть на скалодром і там відчують, наскільки багато вимагають від своїх других половинок. На пояс кожному з учасників прив'яжуть мішечки з їхніми вимогами до спільного життя. Їм потрібно буде піднятися по стіні разом з цим вантажем і натиснути на кнопку. Страхувати хлопців в цьому випробуванні будуть їхні дівчата, що теж нелегка задача. Чи готові будуть чоловіки заради перемоги розпрощатися з частиною своїх очікувань? І для кого самопочуття дівчини виявиться важливішим за перемогу? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 4 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн частина 3