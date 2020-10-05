Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 4 від 05.10.2021
05 жовтня

Розбір польотів на скеледромі. Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 2

У проекті Екси 3 сезон 4 випуск хлопці приїдуть на скалодром і там відчують, наскільки багато вимагають від своїх других половинок. На пояс кожному з учасників прив'яжуть мішечки з їхніми вимогами до спільного життя. Їм потрібно буде піднятися по стіні разом з цим вантажем і натиснути на кнопку. Страхувати хлопців в цьому випробуванні будуть їхні дівчата, що теж нелегка задача. Чи готові будуть чоловіки заради перемоги розпрощатися з частиною своїх очікувань? І для кого самопочуття дівчини виявиться важливішим за перемогу? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 4 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн
Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн частина 3

Розбір польотів на скеледромі. Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 2
Побачення з баранами. Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 1
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