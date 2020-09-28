Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 3 від 28.09.2021
28 вересня

Ілона пішла по головах заради перемоги. Екси. Сезон 3. Випуск 3. Частина 1

У проєкті Екси 3 сезон 3 випуск на Новому каналі прийшов тиждень страху опинитися на місці свого партнера! Цього тижня учасники зможуть побувати в шкурі своїх колишніх і дізнатися, як вони себе почувають.

Дівчата вважають, що чоловік повинен бути сильним, спритним і хазяйновитим, і вони чекають прояви цих рис від своїх коханих. Але що буде, якщо самим дівчатам доведеться стати майстрами на всі руки?

У першому випробуванні дівчата повинні пройти смугу перешкод, в кінці якої на них чекають молотки і цвяхи. Кожна повинна буде прибити до стіни полицю. На що піде Ілона заради того, щоб перемогти суперницю? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 3 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн
Екси 3 сезон 3 випуск – дивитися онлайн частина 2

Ілона пішла по головах заради перемоги. Екси. Сезон 3. Випуск 3. Частина 1
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