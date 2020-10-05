Колишнім в проєкті Екси 3 сезон 4 випуск доведеться пропахати свій шлях у світле майбутнє в прямому сенсі цього слова. Кожна пара впряжется в борону, якій потрібно зорати поле. У колишніх на їхньому шляху буде кілька зупинок. Там вони побачать свої відповіді на одні й ті самі запитання. Якщо хлопець і дівчина відповіли однаково, вони зможуть продовжити свій шлях без нічого. Якщо ж вони розійдуться в думках, тоді доведеться взяти з собою ще й мішок з вантажем. Хто пройде весь шлях із максимальною вагою, а хто – без нічого? Дивись в проєкті Екси 3 сезон 4 випуск.

Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн