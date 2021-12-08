Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 13 випуску від 07.12.2021 | Новий канал

Тиждень у стилі гри «Мафія» в реаліті Нового каналу закінчився не без втрат

Минулий тиждень реаліті про стосунки та правила життя «Екси», яке показує Новий канал, був присвячений правді та відвертості у стосунках. Пари «на чистоту» розглянули всі страхи теперішнього, минулого та майбутнього.

– Фішка цього тижня – гра «Мафія». Ми з командою подумали, що то буде цікава активність для наших пар, – каже ведучий Олександр Педан. – Спочатку всі учасники по одному заповнили спеціальні «Угоди з совістю», які допомогли нам визначити Мафію. Було дуже цікаво, хто з ексів готовий шкодити іншим учасникам, аби лишитися на проекті. Ця гра мала показати, хто може бути не тим, за кого себе видає.

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Церемонія вигону в цьому випуску була особлива не лише тим, що учасники намагалися викрити Мафію (що їм не вдалося), а й тим, що до номінації потрапили не дві пари, а лише одна. На тринадцятому тижня з реаліті попрощались Ілона та Єгор.

– Важливе питання, з яким ми прийшли, – це жити чи не жити разом. Подолавши всі випробування, таки змогли розпочати спільне життя і створити нашу маленьку сім’ю, – ексклюзивно для Нового каналу розповідає Ілона. – З усіх тижнів ми робили висновки. Тепер у сексі домінує Єгор, і це чудово для мене як для жінки. Бюджет теж на ньому. Мене це влаштовує, бо знімає тягар відповідальності. Довіряю йому й доньку Сашу. В них чудові стосунки. Мала називає його Агорка. Зараз ми готуємося до капітального ремонту. Єгорчик пише музику і виступає з гуртом. Допоміг провести мій перший творчий вечір. А я присвячую йому свої картини. Зрозуміла, що маю відповідати за наше емоційне здоров’я. Проект навчив мене згладжувати кути. В «Ексах» ми програли гроші, але виграли кохання.

Деталі особистого життя цієї пари дивіться у проекті «Краш-тест з ексами», який вийде на YouTube Нового каналу в суботу, 11 грудня, о 12:00. А свіжий випуск реаліті не пропустіть у вівторок о 19:00 в ефірі телеканалу!