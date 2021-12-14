Учасники Ексів – про свою поведінку в реаліті

Найскандальніша пара 3 сезону «Ексів» (Новий канал) розкрила правду про причини участі упроекті

На чотирнадцятому тижні реаліті «Екси» залишили Ілона та Єгор. Інші учасники неодноразово звинувачували своїх суперників у тому, що скандальна пара просто грає на публіку та хайпитьдля того, щоб набрати підписників у соцмережах. Мовляв, за камерами Ілона та Єгор поводилися абсолютно інакше. Тому під час Краш-тесту з ексами ведуча та психолог проекту Наталія Єжова вирішила розібратися в тому, навіщо пара прийшла на проект. Вона прямо запитала в учасників, чи були вони щирі перед камерами.

– Звісно, ми створювали шоу, грали на публіку. Але робили це природно. Я маю на увазі, що могло так здатися, але це були ми. Тобто, не намагалися спеціально привернути до себе увагу. Просто були такі, які є – з’ясовували наші стосунки, проблеми. І можливо, комусь могло здатися, що це гра на публіку. Може, у нас не такі стосунки, може, не так поводимося, як хтось уявляє, як має бути. Але ми не перебільшували страждання, радість, це так і відбувається вдома, – розповів Єгор.

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Ілона підтримала свого екса. Вона зізналася, що у житті вони поводяться досить яскраво, а іноді епатажно.

– У нас так виходить, що ми якісь театральні, мабуть. Але й у житті такі. Таксамо живемо, так само спілкуємося з друзями. Йдучи на проект, спочатку хотіла фіналу та грошей. Але отримала значно більше. Іноді програвати – добре. Напевно, це був той самий випадок. Я не соромлюсясказати, що ми програли. Не знаю, де б я опинилася, що б зі мною далі відбувалося. Рухалася кудись униз, забуваючи про свою особистість. Була впевнена, що проект мені нічого не дасть, але радію, що помилилася, – сказала Ілона.

Хочете дізнатися більше про те, як склалося життя пари Ілони та Єгора після проекту «Екси»? Тоді дивіться Краш-тест з ексами на YouTube Нового каналу. А самі випуски 3 сезону проекту вмикайте щовівторка о 19:00 на Новому каналі.