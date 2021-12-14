Як підготуватися до знайомства з батьками партнера? Поради психолога

Ведуча та психологиняреаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, як налагодити зв’язок при першій зустрічі з рідними вашого хлопця чи дівчини

Попереду знайомство з батьками вашого партнера? Можемо посперечатися, що ви трохи хвилюєтеся, адже хочете сподобатися його мамі йтату– дуже важливим людям у житті коханої людини. Не нервуйте, тому що зараз вам важливо заспокоїтися і справді трохи підготуватися. Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова поділилася кількома порадами, які допоможуть справити правильне враження на батьків вашого партнера та сформують ґрунт для подальших добрих стосунків.

1. Виконуйте вправу «тежитися». Тобто ви слухаєте, що кажуть батьки, вибираєте те, що збігається з вашим баченням світу,і кажете «я теж». Наприклад, я теж люблю чай, я теж люблю рано прокидатися.

2. Виконуйте вправу «микатися». Під час розмови знаходьте ті речі, в яких ви з батькамиможете об’єднатися,ікажіть«ми». Наприклад, ми разом любимо вашого сина, давайте разом сходимо кудись.

3. Покажіть свою вдячність. Адже ви справді вдячні, що батьки створили йвиховали такого чудовогодля вас партнера.

4. Будьте люб’язними. Якщо надалі ви зі своїм партнером створите сім’ю, батьки стануть її невід’ємною частиною. Тому важливо підтримувати зв’язок, розмовляти щиро та з повагою.

5. Говоріть про свого партнера – батькам це приємно. Розкажіть, яким або якоюви бачите їхнього сина чи доньку, як ви познайомилися, які у вас плани.

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– Пам’ятайте, що подобатися батькам – це не основна ваша задача. Головне – вибудувати класний зв’язок зі своїм партнером. Тоді це автоматично сформує добрі стосунки із його батьками, – додала психологиня.

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