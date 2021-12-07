Чи обов’язково парі мати спільні інтереси? Відповідає психолог

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла про важливість відмінностей між партнерами

Говорять, що протилежності притягуються. А ще – що без спільних інтересів у стосунках ніяк. То що з цього правда? Наскільки партнери мають розділяти одне з одним те, що їм подобається чи не подобається? На це запитання знає правильну відповідь ведуча та психологиня реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова.

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Як стверджує експертка, у гармонійних стосунках важливо знайти ту саму золоту середину. І ось чому.

– Насправді здорові стосунки – це союз двох повноцінних особистостей. Тому якщо в пари зовсім немає нічого спільного, це просто різні люди, які ніяк не пов’язані. А якщо ж партери ідентичні у своїх інтересах і злилися в єдине ціле, то зникає особистий простір, який потрібен кожній людині. Так, важливо мати спільні інтереси, щоб було про що поговорити, що зробити разом, що обговорити. Треба йти до якихось спільних цілей. Але для здорових стосунків також важливо мати і окремі хобі та захоплення. Це допоможе дотримуватися границь одне одного і досягати власних вершин. Щоб прийти до цього, потрібно визначити, що ти робиш з партнером, а що без нього. Важливо, щоб між двома близькими людьми все-таки залишалися відмінності, – пояснила Наталія Єжова.

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