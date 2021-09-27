Сходження на гору: топ-7 обов’язкових правил від Олександра Педана

Ведучий реаліті «Екси», яке щовівторка показує Новий канал, дав поради з власного досвіду

27 вересня відзначають Всесвітній день туризму. Повз цю дату не міг пройти головний екстремал та спортсмен серед ведучих Нового каналу Олександр Педан. Він виділив сім правил, про які потрібно пам’ятати, готуючись до сходження на гору.

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Порада №1 – Без зайвого ентузіазму

– Гори підкорити неможливо, тому що вони стояли до нас і будуть стояти після нас, – каже новоканалець. – З настроєм «підкорити» не варто лізти на гору. Бажаю вам робити сходження. Так правильніше підходити до цієї справи.

Порада №2 – Розраховуйте сили

– Сходження на вершину – фізична активність, тож заздалегідь потрібно розуміти, в якій ви фізичній формі, – говорить Педан. – Не треба боятися сходження, треба просто розумно підходити до вибору складності маршруту. Враховуйте можливості свого тіла.

Порада №3 – Без імпровізацій, а з професіоналом

– У виборі маршруту та в самому сходженні вам допоможе досвідчений гід, – зазначає ведучий реаліті «Екси» на Новому каналі. – Будь-які гори – це серйозно. Може змінитися погода, спуститися туман, піти дощ чи ще щось. Вірогідно також заблукати. Тож людина, яка знається на місцевості та цьому роді діяльності поряд із вами – це необхідність. Вивчіть готовий маршрут. Зробіть своє перше сходження комфортним, аби потім захотілося це повторити.

Порада №4 – Враховуйте масштаби

– До кожної гори треба ставитися з повагою, – каже Педан. – Це не просто філософія. Я говорю про те, що Карпати вам можуть здаватися невинними, але й Говерла, і Петрос, який знаходиться поруч із нею, мають по дві тисячі висоти. Серйозна така цифра. Звісно, туди виходять і діти з нормальною фізичною підготовкою, і люди поважного віку, але недооцінювати ці вершини не варто.

Порада №5 – Обирайте вдалий час

– Виходити на серйозні гори вперше краще влітку, – говорить Олександр. – Цієї зими робив сходження на Говерлу і Петрос, і там був вітер, якого я не бачив навіть на п’ятитисячниках.

Порада №6 – Весь будинок із собою нести не потрібно

– Коли ви йдете на гору, то не беріть з собою зайвого, – радить телеведучий. – Вам все це нести на своєму горбі, пам’ятайте.

Порада №7 – Збережіть момент

– Не забудьте заряджений мобільний телефон, – зазначає Педан. – Піднявшись на гору, обов’язково зафіксуйте на фото цей яскравий момент. По-перше, будете самі згадувати цю подію все життя, передивляючись неймовірний краєвид. А по-друге, поділитеся з друзями та, можливо, наступного разу розширите свою компанію.

Якщо дотриматись усіх порад Олександра Педана та здійснити сходження на гору свідомо, то це буде не боротьба зі стихією, а справжня приємна пригода.

Третій сезон реаліті «Екси» дивіться щовівторка о 19:00 на Новому каналі!