Що буде в 1 випуску Екси 3 сезон від 14.09.2021

Щоб залишити всі проблеми та секрети в минулому, учасники реаліті Нового каналу погодилися на поліграф

Сьогодні, 14 вересня, на Новому каналі стартує третій сезон реаліті про стосунки і правила життя «Екси». Основна тематика сезону – «страхи наших стосунків». Вона червоною ниткою пройде крізь 15 епізодів проекту.

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У першому випуску дев’ять пар учасників опинилися за гратами справжньої колонії. Виконавши завдання одне одного, вони звільнилися та разом вирушили на проект. На них чекала перша святкова вечірка на галявині біля розкішного будинку. Та лише розважатися – це не про проект «Екси». Пари прийшли туди, щоб вирішити раз і назавжди, як їм бути – разом чи окремо. І розпочинати зміни потрібно було негайно.

– Щосезону під час першої вечірки дивимося перевірки ексів, які підготували заздалегідь, – розповідає ведучий проекту Олександр Педан. – Ми з Наталею цього року навіть думали відмовитися від провокацій, але потім вирішили ризикнути. Скажу вам чесно: учасники нас здивували. І, здавалося б, вечірка продовжувалася, та ексам було вже не так весело, як спочатку.

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Сміх і радість знайомства змінили сльози та істерики. Багато хто не зміг встояти перед спокусою алкоголем чи красивим тілом підставного актора або акторки.

– Я сама на себе серджуся, що так поводилася, так розмовляла з тим хлопцем, – емоційно ділиться Аня Суліма. – Мені неприємно. Навіть дуже бридко. Це випробування розплющило очі. Подивилася на себе з боку і зрозуміла: «Ні, я не буду більше ніколи такого робити».

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Провокаціями, які ви вже ось-ось побачите в ефірі Нового каналу, все не закінчилось. Учасники також пройшли випробування детектором брехні. Зізнання шокували усіх.

– Грубо кажучи, я зрадив свою дружину шість разів, – говорить учасник, батько трирічної Олівії, Антон Харламов. – Також не приховую, що в мене був кращий секс, ніж із моєю половинкою Алісою. Про три мої зради вона знала, а про інші ні. Я брехав, бо це моя найсильніша захисна реакція. І пояснював, що буду брехати, доки вона мене не буде приймати. Я припинив її зраджувати лише після народження доньки. До цього завжди мав розгульне життя. Мені було байдуже.

Хто з учасників під час провокації поцілується на очах у інших, а хто готовий віддати своє життя за життя половинки – дивіться вже сьогодні, 14 вересня, о 19:00 на Новому каналі!