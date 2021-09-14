Чому я не можу забути колишнього, і що з цим робити? Поради психолога

Ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталія Єжова переконана, що забути колишнього цілком реально, і ось як

Весь час думаєш про колишнього чи колишню? Неможливо викинути його або її з голови? Ця проблема стара, як світ, і ти в ній не самотній. Тому учасники реаліті «Екси» (Новий канал) і приходять на проект, щоб розібратися, чи варто їм бути разом, або все-таки краще розійтися. То ж чому ж не вдається забути колишнього? Може, це була те саме справжнє кохання, що трапляється раз у житті? Спойлер – навряд чи. Психолог і ведуча проекту «Екси» Наталя Єжова виділила ТОП-5 реальних причин, через які тобі не вдається відпостити старі стосунки. Спробуй знайти тут свою.

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Чому я не можу забути колишнього: ТОП-5 причин

Жінка пам’ятає, якою вона була з чоловіком – щасливою, веселою, радісною. Вона зберегла ті почуття, які з ним відчувала, і хоче їх повернути. Це можна порівняти з тим, коли ми відчули задоволення від цукерки, і нам знову хочеться її з’їсти. Незавершений досвід. Наприклад, була якась обіцянка, дія або домовленість – словом, незакритий гештальт, непрожиті почуття. Можливо, незавершеність у тому, що дівчина по-справжньому не усвідомила розрив, живе в ілюзіях і не розуміє, що стосунки закінчилися. Вона плекає очікування, що їх можна повернути. Невіра в себе. Здається, що кращих стосунків уже не буде, це ідеальний досвід, тому треба до нього повернутися. Жалість до себе. Я така бідна й нещасна, нікому більше не потрібна. Тут ми говоримо про низьку самооцінку. Жалість до себе – це погане почуття, яке її вбиває. Злиття пари. Це коли у стосунки вступають не дві дорослі особи, а такі собі «половинки одного цілого». Зазвичай ці «половинки» після розриву не вміють жити одне без одного.

– Що ж із цим робити? По-перше, потрібно повернутися в себе і зрозуміти, що саме я переживала ці почуття, у мене вони виникали. А якщо виникли з однією людиною, значить, виникнуть і з іншою. Друге, важливо все-таки закінчити минулий досвід, зрозуміти, що ви розійшлися, і повернутися неможливо. Настав час дивитися тільки вперед, у майбутнє. Для цього потрібно попрацювати зі своєю самооцінкою, подбати про себе, щоб «відростити» цю «другу половинку» і стати цілісною особистістю. І тоді до нас притягнеться така ж цілісна людина, – розповіла психологиня Наталія Єжова.

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