Олександр Педан дав кілька порад про подорож в Узбекистан

Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) після сходження на 5-тисячник у горах Таджикистану відвідав історичні місця в Узбекистані

Любитель активного відпочинку та екстриму, ведучий реаліті «Екси», яке з 14 вересня стартує на Новому каналі, Олександр Педан продовжує ділитися враженнями від подорожі до Центральної Азії. Після сходження на Фанські гори (Таджикистан) він з однодумцями вирушив у бік Узбекистану.

– Кордон можна перейти в прямому сенсі слова пішки, – розповідає ведучий. – Автосполучення закрите, тому ми вийшли з машини біля височенних воріт, які більше нагадували в’язницю, віддали свої паспорти і зайшли на нейтральну територію між Таджикистаном і Узбекистаном. Кумедно було, коли таджицький митник подумав, що «Олександр» – це не ім’я, а прізвище. Також цікаво, що просто на кордоні за 10 доларів, які ми вклали в паспорт, у нас взяли мазок з язика. За 20 хвилин винесли папірець, де зазначили, що немає коронавірусу, та запустили на територію. Але це все – офіційно і законно. Речі, звісно, пропустили через спеціальну рамку.

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Для більшості людей Таджикистан і Узбекистан – одна й та сама країна, але це абсолютно не так.

– Моє спостереження: Таджикистан – більш традиційний, – каже Педан. – Ви побачите людей у національних вбраннях на вулицях. А дівчаток – лише з мамою чи бабусею. Вірять, що в іншому випадку їх потім неможливо видати заміж. Ця країна – консервативна, застигла у часі. Узбекистан – більш європеїзований. Коли купили тюбетейки й вирішили прогулятися в них містом, виявилося, що єдині чоловіки у цьому головному уборі – це ми (сміється). Там традицій дотримуються не так прискіпливо, але одну цікаву я запам’ятав. Протягом місяця після одруження дівчина має ходити у нарядній новій сукні щодня. Ця країна більш відкрита та туристична. Чув навіть, що скоро туди відкриють авіасполучення з України.

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Найкращий сезон для поїздки в Узбекистан – жовтень. Там вже не так спекотно, але не менш красиво. Олександр Педан відвідав Самарканд і Бухару.

– Країна готова до туризму. Там дешево, безпечно, дуже смачно і, найголовніше, красиво! – ділиться телеведучий. – Дуже багато цікавих об’єктів, які варто побачити. Починаючи з мавзолею Тимура (якого ми називаємо Тамерлан) і закінчуючи неймовірної краси мечетями та університетами, які називають «мерседи». Всі вони в мозаїці, кахлі, розмальовані різними барвами. Там можна побачити історію, яку поставили на паузу в XIV-XV ст. Вражає!

Прем’єру реаліті про стосунки «Екси» Новий канал покаже 14 вересня о 19:00!