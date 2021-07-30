Острів посеред моря та ферми в горах: топ локацій для активного туризму від Олександра Педана

Ведучий реаліті «Екси» на Новому каналі порадив, куди поїхати в серпні

Початок останнього місяця літа… Звучить сумно, але не забувайте, що є цілих 30 днів, щоб відчути справжній смак цієї пори року. Відомий екстремал та ведучий Нового каналу Олександр Педан поділився своїми must-visit локаціями в Україні. Звісно, всі вони – для активного туризму.

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Джарилгач

– Джарилгач – це найбільший за площею безлюдний острів у затоці Чорного моря. Його ще називають українськими Мальдівами, – каже ведучий. – Там справді багато безлюдних пляжів із білосніжним піском, де можна побачити всю красу дикої природи. Біля узбережжя полюбляють плавати дельфіни, чому дуже тішаться туристи. Дістатися на Джарилгач не так просто, але місце однозначно того варте. Раджу плисти на катері чи паромі зі Скадовська. Не забудьте про намети і все необхідне для «дикого» відпочинку.

Закарпаття

– Мені дуже подобається природа та клімат цієї місцевості, – ділиться зірка Нового каналу. – На Закарпатті можна відвідати виноробні, сироварні, ферми з оленями та навіть жабами. Після ферм пропоную зайнятися дуже популярним у Європі спортом — хайкінгом. Це тривалі прогулянки по гірським та лісовим стежкам. У горах є екохатини, їх дуже багато – гугліть! Там можна зупинитися на кілька ночей, залишати речі й ходити маркованими маршрутами. Можна піднятися на Говерлу, або на Шпиці та Ребра.

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Мигія

– Для тих, хто любить відпочивати в кемпінгах, снідати й вечеряти їжею з вогнища, у Миколаївській області, біля Південного Бугу, є село Мигія. Це унікальне місце, де є все для любителів активного туризму, – розповідає Педан. – Можна забронювати місце у кемпінгу й навіть не везти з собою намет. На території є волейбольний майданчик, банька, мангали, багато зелені. А неподалік – скелі, де можна поскелелазити. А річка – ідеальна для рафтингу.

Третій сезон реаліті «Екси», де ведучими є Олександр Педан та Наталя Єжова, дивіться вже восени на Новому каналі!