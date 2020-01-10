«Діти проти зірок»: що пережили творці проекту? Бекстейдж

В ефірі шоу «Діти проти зірок» - яскраве, динамічне і вражаюче. В кадрі - суперталановиті діти України, величезні декорації, а зірки демонструють захоплення, про які ніхто не здогадувався. Для того, щоб створити таку атмосферу вся команда проекту працювала цілодобово. Дивись прямо зараз, що пережили творці «Діти проти зірок» під час реалізації шоу, і чим запам'ятався проект ведучому Сергію Притулі. Суперексклюзив!

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