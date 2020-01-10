«Дети против звезд»: что пережили создатели проекта? Бекстейдж

В эфире шоу «Дети против звезд» – красочное, динамичное и впечатляющее. В кадре - суперталантливые дети со всей Украины, огромнейшие декорации, а звезды демонстрируют увлечения, о которых никто и не подозревал. Для того, чтобы создать такую атмосферу вся команда проекта трудилась круглыми сутками. Смотри прямо сейчас, что пережили создатели Дети против звезд во время реализации шоу. И чем запомнился проект ведущему Сергею Притуле. Суперэксклюзив!

Смотреть онлайн Дети против звезд