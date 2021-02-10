Гарно співати, грати й танцювати дано не кожному. Ці учасники 2 сезону «Діти проти зірок» підкорили не лише серця суперників по грі, а й серця глядачів.

Вероніка Морська у 9 років може позмагатися у вокалі із фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною, що й зробила на сцені шоу.

Варвара Столярчук у 10 років танцює диско краще, ніж у фільмах про танці. Вона вміє робити три оберти поспіль, стоячи на одній нозі та тримаючи другу у вертикальному шпагаті. Чи зможе перевершити її талант танцівник Женя Кот?

Сергій Верзін, 9 років, закохався у звучання різних екзотичних інструментів і може розрізнити звук більше ніж сто їх різновидів. У програмі він разом із суперником, фронтменом гурту СКАЙ Олегом Собчуком вгадував, що звучало. Спойлер – інструментом може стати навіть банка консервації.

Дмитро Лях у 13 років навчився віртуозно грати на фортепіано та створювати власні мелодії. У шоу «Діти проти зірок» 2021 він та його суперниця Jerry Heil імпровізували на сцені, відтворюючи різні настрої.

Вмикайте топ творчих раундів «Діти проти зірок»! Вони дуже надихають.

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