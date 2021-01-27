Як прокачати свій TikTok і YouTube-канал? Що робити, щоб стати суперпопулярною ведучою? Зараз ви все дізнаєтеся з перших вуст! Олександр Педан та Маша Єфросініна поділилися особистими історіями з життя з Марго Лапіною, digital-ведучою проекту «Діти проти зірок» (Новий канал).

Вони розповіли не лише професійні, а й особисті секретики. Що робить Маша Єфросініна, коли залишається вдома сама? Чого намагалася навчити Педана його донька, але потім полишила цю затію? Чому в Маші так підвішений язик, і до чого тут травма на гойдалці? Як зняти класне відео, якщо немає штатива для телефону?

За лаштунками проекту Марго також познайомилася з актрисою Dizel Studio Вікторією Булітко і закидала її особистими питаннями.

Швидше вмикайте відео, вас чекає багато цікавої інформації!

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