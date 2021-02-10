Хорошо петь, играть и танцевать дано не каждому. Эти участники 2 сезона «Дети против звезд» покорили не только сердца соперников по игре, но и сердца зрителей.

Вероника Морская в 9 лет может посоревноваться в вокале с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной, что и сделала на сцене шоу.

Варвара Столярчук в 10 лет танцует диско лучше, чем в фильмах о танцах. Она умеет делать три оборота подряд, стоя на одной ноге и держа вторую в вертикальном шпагате. Сможет ли превзойти ее талант танцовщик Женя Кот?

Сергей Верзин, 9 лет, влюбился в звучание различных экзотических инструментов и может различить звук более ста их разновидностей. В программе он вместе с соперником, фронтменом группы СКАЙ Олегом Собчуком угадывал, что звучало. Спойлер – инструментом может стать даже банка консервации.

Дмитрий Лях в 13 лет научился виртуозно играть на фортепиано и создавать собственные мелодии. В шоу «Дети против звезд» 2021 он и его соперница Jerry Heil импровизировали на сцене, воспроизводя различные настроения.

Включайте топ творческих раундов «Дети против звезд»! Они очень вдохновляют.

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