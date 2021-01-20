Звичайні хобі для цих учасників 2 сезону «Діти проти зірок» (Новий канал) занадто нудні. Вони люблять ризик, швидкість та креатив. Стас Боднар захоплюється дрон-рейсингом, майстерно пілотує дрон. Дарія Очерклевич здатна до 50 разів стрибати на дроті, підвішеному над землею, вміє ходити на ньому навшпиньки та сідати на шпагат. Арсен Осіпов знає всі факти про «Поттеріану», зокрема й парселтанг та закляття. Сергій Гоюк – майстер капстекінгу, вміє швидко робити складні фігури зі склянок. А Євген Шенцев опанував мікромагію, левітацію, фокуси з картами та монетами. Усі вони – діти, і всі просто надзвичайні.

Дивіться добірку ТОП-5 суперраундів «Діти проти зірок» 2 сезон! Та дізнайтеся, як проти маленьких зірочок зіграли їхні суперники – актор Роман Міщеряков, DJ NANA, акторка Ірина Сопонару, ресторатор Євген Клопотенко та ілюзіоніст інтернет-проекту Magic Five Дмитро Євтушенко.

Це було дуже видовищно!

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