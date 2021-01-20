Обычные хобби для этих участников 2 сезона «Дети против звезд» (Новый канал) слишком скучны. Они любят риск, скорость и креатив. Стас Боднар увлекается дрон-рейсингом, искусно пилотирует дрон. Дария Очерклевич способна прыгать на проволоке, подвешенном над землей, до 50 раз, умеет ходить на нем носочках и садиться на шпагат. Арсен Осипов знает все факты о «Поттериане», в том числе парселтанг и заклинания. Сергей Гоюк – мастер капстекинга, умеет быстро делать сложные фигуры из стаканов. А Евгений Шенцев овладел микромагией, левитацией, фокусами с картами и монетами. Все они – дети, и все просто невероятные.

Смотрите подборку ТОП-5 суперраундов «Дети против звезд» 2 сезон! И узнайте, как против маленьких звездочек сыграли их соперники – актер Роман Мищеряков, DJ NANA, актриса Ирина Сопонару, ресторатор Евгений Клопотенко и иллюзионист интернет-проекта Magic Five Дмитрий Евтушенко.

Это было очень зрелищно!

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