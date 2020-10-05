Шоу «Діти проти зірок» готується до грандіозної прем’єри! Вже у середу, 7 жовтня, о 19:00 в ефірі Нового каналу ви побачите нові масштабні декораціїї, оновлені круті конкурси та надзвичайні таланти дітей та зірок. Команда проекту підготувала багато сюрпризів!

Перший випуск 2 сезону «Діти проти зірок» буде магічним, адже в команді селебріті зіграє ілюзіоніст з багатомільйонною youtube-аудиторією - Дмитро Євтушенко, учасник колективу Magic Five.

За кулісами Діма шокував членів команди своїми вміннями. Зірки не могли зрозуміти, звідки він все знає? На експеримент погодилася навіть фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Співачка була налаштована скептично, та після фокусу сказала, що навіть думати у присутності Дмитра не буде, адже він просто заліз їй у голову!

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