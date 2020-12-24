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Слава Камінська зізналася, що подарує коханому на Новий рік

Слава Камінська зізналася, що подарує коханому на Новий рік

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) артистка розкрила секрети створення новорічного настрою

Коли пара Слави і Едгара повідомила про розлучення – фанати були шоковані. Їхній союз вважали одним з найміцніших у шоу-бізнесі. З батьком своїх дітей артистка підтримує прекрасні стосунки. А нещодавно зізналася, що її серце не вільне. Ім’я коханого вона не розкриває. Але з Новим каналом співачка поділилася секретом, який подарунок приготувала хлопцеві під ялинку.

– Коханому, за давньою дівочою традицією, подарую красиву артистку під бій курантів, – усміхається вона. – Собі під ялинку замовила цілий wish-list на ватмані (сміється). Чого там тільки немає, головне, не переплутати габарити. А от дітям, якщо чесно, ще не придумала. У них теж є лист бажань, мені залишається тільки визначитися з пріоритетністю. Леон обожнює книги, всякі пізнавальні штуки, ну і щось для активного спорту. Лаурці потрібно щось дівчаче: вона обожнює косметику і завжди перша на черзі, щоб зробити мамі макіяж. Можливо, будемо «працювати» в цьому напрямку.

Слава Камінська зізналася, що подарує коханому на Новий рік

До свят Слава Камінська готується завчасно.

– Головна сімейна традиція – прикрашати ялинку разом з дітьми. Цього року в дітей подвійний ритуал: на татовій локації і в нас удома, – розповідає вона. – Леон і Лаура народилися в грудні, тому декор квартири починається заздалегідь. У нас завжди багато кульок, стрічок, до цього додаємо гірлянди і ялинку – Сhristmas mood готовий. Власний святковий настрій я створюю на шопінгу – коли вибираю подарунки для рідних і близьких. Обожнюю цю справу!

Новий рік артистка святкуватиме на сцені, як і попередні 15 років. А потім зіркова матуся поспішить до сина й доньки. Адже вона так любить проводити з ними час. Вони навчили її ліпити величезні слайми. Свої вміння співачка показала в шоу «Діти проти зірок». Якими талантами здивують інші учасники – дивіться у вівторок, 29 грудня, і в середу, 30 грудня, о 19:00 на Новому каналі.

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