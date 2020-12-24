Слава Камінська зізналася, що подарує коханому на Новий рік

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) артистка розкрила секрети створення новорічного настрою

Коли пара Слави і Едгара повідомила про розлучення – фанати були шоковані. Їхній союз вважали одним з найміцніших у шоу-бізнесі. З батьком своїх дітей артистка підтримує прекрасні стосунки. А нещодавно зізналася, що її серце не вільне. Ім’я коханого вона не розкриває. Але з Новим каналом співачка поділилася секретом, який подарунок приготувала хлопцеві під ялинку.

– Коханому, за давньою дівочою традицією, подарую красиву артистку під бій курантів, – усміхається вона. – Собі під ялинку замовила цілий wish-list на ватмані (сміється). Чого там тільки немає, головне, не переплутати габарити. А от дітям, якщо чесно, ще не придумала. У них теж є лист бажань, мені залишається тільки визначитися з пріоритетністю. Леон обожнює книги, всякі пізнавальні штуки, ну і щось для активного спорту. Лаурці потрібно щось дівчаче: вона обожнює косметику і завжди перша на черзі, щоб зробити мамі макіяж. Можливо, будемо «працювати» в цьому напрямку.

До свят Слава Камінська готується завчасно.

– Головна сімейна традиція – прикрашати ялинку разом з дітьми. Цього року в дітей подвійний ритуал: на татовій локації і в нас удома, – розповідає вона. – Леон і Лаура народилися в грудні, тому декор квартири починається заздалегідь. У нас завжди багато кульок, стрічок, до цього додаємо гірлянди і ялинку – Сhristmas mood готовий. Власний святковий настрій я створюю на шопінгу – коли вибираю подарунки для рідних і близьких. Обожнюю цю справу!

Новий рік артистка святкуватиме на сцені, як і попередні 15 років. А потім зіркова матуся поспішить до сина й доньки. Адже вона так любить проводити з ними час. Вони навчили її ліпити величезні слайми. Свої вміння співачка показала в шоу «Діти проти зірок». Якими талантами здивують інші учасники – дивіться у вівторок, 29 грудня, і в середу, 30 грудня, о 19:00 на Новому каналі.

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