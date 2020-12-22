Слава Камінська захопилася створенням слаймів

Співачка продемонструє свій талант вже цієї середи в шоу «Діти проти зірок» (Новий канал)

Складно уявити діву українського шоубізу Славу Камінську, яка власноруч створює слайми. На сцені вона сяє під світлом софітів, а ввечері вдома з дітьми створює ці дитячі іграшки. Чому вона зробила вдома «міні-фабрику»? Співачка розповіла про це за лаштунками шоу «Діти проти зірок»

– Коли почався жорсткий карантин, вдома було нічого робити, – розповіла Слава. – Діти в садочок не ходили, і їх потрібно було якось розважати. А я мати, яка може загуглити «Як розважати дітей». Слайми захопили їх найбільше. А потім вони займали мене, тому що після ігор потрібно було відмивати квартиру. У мене в слаймах було все: діти, килими, стіни, м’які меблі! Словом, час проводили весело.

Тижні тренувань зробили Славу майстром зі слаймів. У шоу «Діти проти зірок» їй потрібно буде створити настільки величезний, щоб він зміг накрити дитину. Чи вийде в неї? Дивіться в середу о 19:00 на Новому каналі!

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