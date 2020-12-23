Даша Астаф’єва врятувала пташеня від загибелі

Артистка захоплюється орнітологією і не раз приходила на допомогу пернатим

Спокуслива Даша Астаф’єва не припиняє дивувати. Минулого року в шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) вона показала майстерність гри в хокей на траві. Цього разу вирішила вразити глядачів іншим хобі – орнітологією. Виявляється, завдяки своєму захопленню птахами артистка допомагає їм. Про це Новий канал дізнався за лаштунками шоу «Діти проти зірок».

– Я врятувала граків, ворона і співаючого дрозда, – розповідає Даша Астаф’єва. – Влітку – пташеня вяхиря. Під час сильного дощу маленьке пташеня так намокло, що випало з гнізда. Літати він ще не вмів. Мої собаки знайшли пернатого й почали нападати. Я забрала пташку додому, просушила рушником, напоїла водою й випустила. За пташеням прилетіли батьки.

Пернатим артистка допомагає разом із фахівцем.

– У мене є друг-орнітолог, з яким я завжди раджуся і всіляко намагаюся дотримуватися його рекомендацій, – зізнається вона. – Поки що все закінчувалося добре. Всі птахи живі та здорові.

Показати свої знання в орнітології Даша Астаф’єва змогла на зйомках шоу «Діти проти зірок» в батлі проти 7-річного Сергія Каменєва. Школяр влітку не розстається з біноклем, адже обожнює спостерігати за птахами. А ще хлопчик так любить тварин, що свідомо став вегетаріанцем. Чи зможе він перемогти співачку – дізнаємося в шоу «Діти проти зірок» сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

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