Злата Огнєвіч розповіла про свою суперздібність

Чому ви не побачите співачку в норковій шубі та біля м’ясного відділу в супермаркеті

Відомі люди завжди подавали приклад для наслідування. Вони впливають на культуру, модні тренди та навіть екологію. Один з найпопулярніших екоактивістів – Леонардо Ді Капріо. Голлівудський актор виступає проти забруднення атмосфери та глобального потепління. Серед українських зірок теж є свої супергерої, які використовують славу на благо. Наприклад, Злата Огнєвіч вчить своїх прихильників бережно ставитися до природи та сортувати сміття. В шоу «Діти проти зірок» вона розповіла, як прийшла до цього.

– Почалося все три роки тому, коли я повністю відмовилася від вживання м’яса, – згадує артистка. – Зараз інколи їм морепродукти. Розуміючи важливість збереження планети, відмовилася від виробів з хутра та почала сортувати сміття.

До магазину співачка ходить не з порожніми руками.

– У мене є близько десяти екоторб, з якими я ходжу на закупи, – каже Злата. – Касири часто дякують мені за екосвідомість. Приємно чути такі слова.

У шоу «Діти проти зірок» артистка показала, як розбирається у маркуванні на відходах та сортує сміття.

– Дорослі мають вчити дітей ходити в маркет з екоторбою, брати з собою ємність для напоїв, перевіряти, чи тестують косметику на тваринах, сортувати побутові відходи та здавати їх на переробку, – вважає співачка.

Які здібності покажуть інші знаменитості – дивіться в шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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