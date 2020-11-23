Володимир Шумко готує власний альбом. Слухаємо перший трек

Ексклюзивно для Нового каналу комік передав чорновий варіант розривного хіта про кохання

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» учасники розкривають свої найпотаємніші секрети. Так, Володимир Шумко (Improv Live Show), поки готувався до змагань із суперником, розповів про свою майбутню співочу кар’єру. Виявляється, за час карантину Вова навчився грати на гітарі та звів чорновий варіант свого дебютного треку.

– Це пісня про кохання. Трек називається «LOVEшансон», – поділився комік. – Це треба почути. Виступатиму під псевдонімом Шу. Прем’єру планую, коли запишу альбом, хоча б шість пісень. Давайте так! Це буде в серпні. Коли – я не можу сказати. Ну добре, в серпні ввечері!

Що ж, чекатимемо на вечір серпня та грандіозну прем’єру від Шу.

А вже цієї середи відбудеться нова гра «Діти проти зірок». Не пропустіть прем’єру о 19:00 на Новому каналі!

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