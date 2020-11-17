Як скидати негатив? Ефективний метод від Жені Кота

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) танцівник розповів про своє корисне хобі

Хто б міг подумати, що яскравий танцюрист і улюбленець публіки Женя Кот вдома віддає перевагу дуже спокійному творчому заняттю. За лаштунками ігрового шоу Нового каналу Женя розповів про талант, про який не підозрюють навіть його віддані фанати. Саме це захоплення допомагає Коту абстрагуватися після важкого робочого дня або складних емоційних навантажень.

– Я вирощую троянди, – розповів танцівник. – У мене вдома шість кущів великих триметрових троянд. Вони величезні! Три кущі бордових, один рожевий, ще один кораловий. Пахнуть просто незрівнянно. І один кущ білих троянд обвиває вхідні двері будинку. Ще в мене росте самшит, туї, барбарис, яловець, лаванда… Я люблю покопатися в землі, гарненько все посадити. Так відволікаюся, заземлююся, зникає негативчик (усміхається).

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Попри таке пристрасне захоплення, дружина Жені, танцівниця Наталя Татаринцева, лише на п’ятому році спільного життя зацікавилася хобі чоловіка. І теж висадила трохи квітів власноруч.

У шоу «Діти проти зірок» Женя Кот продемонструє не талант садівника, а свої танцювальні вміння. У зірковій команді разом з ним проти дуже обдарованих дітей змагатимуться шеф-кухар і ведучий Ектор Хіменес-Браво та комік Володимир Шумко. Цей випуск буде дуже видовищним та емоційним!

Вмикайте шоу «Діти проти зірок» у середу о 19:00 на Новому каналі.

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