Ектор Хіменес-Браво розповів про першу роботу

Титулований шеф-кухар розпочинав свій кулінарний шлях з гамбургерів

Ектор Хіменес-Браво не потребує представлення. Його знають всі, хто хоч раз дивився телевізор, адже він – суддя кулінарного шоу. А ще в нього три ресторани в Києві, своя кулінарна академія… Він навіть розробив авторський кулінарний стиль «Nuevo Latino», з’єднавши французьку, латиноамериканську та азіатську кухні. Але таким успішним іменитий шеф був не завжди. Свій шлях до кулінарної слави Ектор розпочав із самих низів – про що й розповів у шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– 30 років тому вперше приготував піцу на своїй першій роботі, – згадує він. – Усе було так. Я працював у фастфуді, готував виключно гамбургери. Якось мій колега, який відповідав за піцу, захворів. У той день замість нього піцу готував я.

Ця історія вразила ведучого шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) Сергія Притулу.

– Нехай Ектор буде для вас мотиватором, – захоплюється Сергій. – Людина починала свою кар’єру з того, що робила гамбургери. І подивіться, куди він вибився. З-під його легкої руки шеф-кухарі розлітаються по всій Україні.

Свої кулінарні вміння Ектор показав у батлі з 11-річним Іллею Філатовим. І навіть той один день в житті, коли іменитий шеф готував піцу, не минув даремно. Без качалки він зміг розкачати тісто і зробити три піци: «Маргариту», «Чотири сира» і «Домашню».

Якими талантами здивують інші зірки – дивіться щосереди о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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