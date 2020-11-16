Jerry Heil розповіла про велику мрію: вона хоче підкорити Голлівуд?

Хітмейкер зізналася, кому планує писати музику

Jerry Heil – одна з найцікавіших молодих виконавиць. Вона не лише співає і пише пісні для себе, а й ще продає хіти. До 25 років проста дівчина без зв’язків і статусних батьків встигла підкорити український музичний ринок. Але зупинятися на цьому не збирається. У неї є бажання завоювати іноземний шоу-бізнес. Про це вона розповіла за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Дуже хотіла б писати музику для кінофільмів світового масштабу, – зізнається виконавиця. – Це моя велика мрія, і я сподіваюся втілити її в життя.

Деталі, як це буде відбуватися, вона поки що не розкриває. Каже тільки, що хоче показати крутий приклад для інших.

– Хочеться стати своєрідним містком для талановитих хлопців та дівчат, аби вони розуміли – якщо ти хочеш підкорити неймовірні висоти, для цього не потрібно бути супергероєм, – каже Jerry Heil. – Ти можеш бути простим дівчиськом з Василькова, ставити цілі й досягати їх. Чим така мета відрізняється від мети вступити до вищого навчального закладу? Це просто різні точки на карті, і все.

Сподіваємося, у неї все вийде. Та і з такою обдарованістю це обов’язково станеться. Свій музичний талант вона показала в шоу «Діти проти зірок». А які таланти покажуть інші знаменитості – дивіться щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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